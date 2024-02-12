Sivrisineklerin En Çok Hangi Kan Grubundan Olanları Isırdığı Açıklandı: “60 Metreden Kokusunu Alabiliyor”

Florida Üniversitesinden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, kan gruplarıyla ilgili daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtmekle birlikte sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurguladı.

Jonathan F. Day açıklamasında hangi kan grubundan olan insanların diğer insanlara göre daha fazla ısırıldığını da açıkladı.

İşte detaylar…