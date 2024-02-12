Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sivrisineklerin En Çok Hangi Kan Grubundan Olanları Isırdığı Açıklandı: “60 Metreden Kokusunu Alabiliyor”

Sivrisineklerin En Çok Hangi Kan Grubundan Olanları Isırdığı Açıklandı: “60 Metreden Kokusunu Alabiliyor”

Sivrisinek
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.02.2024 - 22:23

Florida Üniversitesinden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, kan gruplarıyla ilgili daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtmekle birlikte sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurguladı. 

Jonathan F. Day açıklamasında hangi kan grubundan olan insanların diğer insanlara göre daha fazla ısırıldığını da açıkladı.

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.tv100.com/sivrisineklerin...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapılan bir araştırmaya göre; sivrisinekler tarafından, ısırılma oranı en yüksek olan kan grubu belli oldu.

Yapılan bir araştırmaya göre; sivrisinekler tarafından, ısırılma oranı en yüksek olan kan grubu belli oldu.

Japonya Zararlılarla Mücadele Enstitüsü uzmanlarının sivrisineklerle ilgili araştırmasının sonuçları bilim dergisi Journal of Medical Entomology'de yayımlandı. Uzmanlar, sivrisineklerin tercihinde insanların salgıladığı kimyasalların da rol oynadığını söylüyor.

Japonya Zararlılarla Mücadele Enstitüsü uzmanlarının sivrisineklerle ilgili araştırmasının sonuçları bilim dergisi Journal of Medical Entomology'de yayımlandı. Uzmanlar, sivrisineklerin tercihinde insanların salgıladığı kimyasalların da rol oynadığını söylüyor.

Huffington Post'un haberine göre, Florida Üniversitesinden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, kan gruplarıyla ilgili daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtmekle birlikte sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurguladı.

Huffington Post'un haberine göre, Florida Üniversitesinden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, kan gruplarıyla ilgili daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtmekle birlikte sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurguladı.

Prof. Day'e göre sivrisinekleri kan kaynağına insanların verdiği işaretler yönlendiriyor. Day, "En önemli işaret karbondioksit. Ürettiğiniz karbondioksit miktarı sizi sivrisinekler için daha cazip bir hedef haline getiriyor. Metabolizması hızlı olanlar daha fazla karbondioksit salgılıyor" diye konuştu.

Prof. Day'e göre sivrisinekleri kan kaynağına insanların verdiği işaretler yönlendiriyor. Day, "En önemli işaret karbondioksit. Ürettiğiniz karbondioksit miktarı sizi sivrisinekler için daha cazip bir hedef haline getiriyor. Metabolizması hızlı olanlar daha fazla karbondioksit salgılıyor" diye konuştu.

Sivrisineklerin 60 metreden karbondioksidin kokusunu alabildikleri belirtiliyor.

Sivrisineklerin 60 metreden karbondioksidin kokusunu alabildikleri belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Öte yandan, örneğin arabaların da karbondioksit ürettiği düşünülünce sivrisineklerin insanları cansız varlıklardan nasıl ayırdığı sorusu gündeme geliyor. Prof. Day'e göre bu durumda "ikincil işaretler" devreye giriyor. Egzersiz sırasında salgılanan laktik asit ikincil işaretlerden biri.

Öte yandan, örneğin arabaların da karbondioksit ürettiği düşünülünce sivrisineklerin insanları cansız varlıklardan nasıl ayırdığı sorusu gündeme geliyor. Prof. Day'e göre bu durumda "ikincil işaretler" devreye giriyor. Egzersiz sırasında salgılanan laktik asit ikincil işaretlerden biri.

Ciltten salgılanan laktik asit, insanları sivrisinekler için hedef haline getiriyor. Sivrisineklerin diğer ikincil işaretleri algılama yetenekleri de bulunuyor.

Ciltten salgılanan laktik asit, insanları sivrisinekler için hedef haline getiriyor. Sivrisineklerin diğer ikincil işaretleri algılama yetenekleri de bulunuyor.

Sivrisineklerin kullandığı ikincil işaretlerle ilgili bilgi veren Day, şu ifadeleri kullandı:

Sivrisineklerin kullandığı ikincil işaretlerle ilgili bilgi veren Day, şu ifadeleri kullandı:

'Sivrisineklerin mükemmel bir görme yetisi var. Ama rüzgara kapılmamak için alçaktan uçuyorlar. Sizi çok uzaktan seçebiliyorlar. Koyu elbiselerle fark edilme olasılığınız daha fazla. Açık renkli elbise giyenlerin hedef olma olasılığı düşüyor.'

Kan grubu "0" olanların, kan grubu "A" olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğunu ortaya konuldu.

Kan grubu "0" olanların, kan grubu "A" olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğunu ortaya konuldu.

Kanı B grubu olanlar ise "0" ve "A" grubu arasında yer aldı.

Kanı B grubu olanlar ise "0" ve "A" grubu arasında yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?