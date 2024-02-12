Sivrisineklerin En Çok Hangi Kan Grubundan Olanları Isırdığı Açıklandı: “60 Metreden Kokusunu Alabiliyor”
Sivrisineklerin En Çok Hangi Kan Grubundan Olanları Isırdığı Açıklandı: “60 Metreden Kokusunu Alabiliyor”
Kaynak: https://www.tv100.com/sivrisineklerin...
Florida Üniversitesinden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, kan gruplarıyla ilgili daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtmekle birlikte sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurguladı.
Jonathan F. Day açıklamasında hangi kan grubundan olan insanların diğer insanlara göre daha fazla ısırıldığını da açıkladı.
İşte detaylar…
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Yapılan bir araştırmaya göre; sivrisinekler tarafından, ısırılma oranı en yüksek olan kan grubu belli oldu.
Japonya Zararlılarla Mücadele Enstitüsü uzmanlarının sivrisineklerle ilgili araştırmasının sonuçları bilim dergisi Journal of Medical Entomology'de yayımlandı. Uzmanlar, sivrisineklerin tercihinde insanların salgıladığı kimyasalların da rol oynadığını söylüyor.
Huffington Post'un haberine göre, Florida Üniversitesinden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, kan gruplarıyla ilgili daha fazla çalışmaya gerek duyulduğunu belirtmekle birlikte sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurguladı.
Prof. Day'e göre sivrisinekleri kan kaynağına insanların verdiği işaretler yönlendiriyor. Day, "En önemli işaret karbondioksit. Ürettiğiniz karbondioksit miktarı sizi sivrisinekler için daha cazip bir hedef haline getiriyor. Metabolizması hızlı olanlar daha fazla karbondioksit salgılıyor" diye konuştu.
Sivrisineklerin 60 metreden karbondioksidin kokusunu alabildikleri belirtiliyor.
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Öte yandan, örneğin arabaların da karbondioksit ürettiği düşünülünce sivrisineklerin insanları cansız varlıklardan nasıl ayırdığı sorusu gündeme geliyor. Prof. Day'e göre bu durumda "ikincil işaretler" devreye giriyor. Egzersiz sırasında salgılanan laktik asit ikincil işaretlerden biri.
Ciltten salgılanan laktik asit, insanları sivrisinekler için hedef haline getiriyor. Sivrisineklerin diğer ikincil işaretleri algılama yetenekleri de bulunuyor.
Sivrisineklerin kullandığı ikincil işaretlerle ilgili bilgi veren Day, şu ifadeleri kullandı:
Kan grubu "0" olanların, kan grubu "A" olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğunu ortaya konuldu.
Kanı B grubu olanlar ise "0" ve "A" grubu arasında yer aldı.
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