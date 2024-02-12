Arda Güler’in de Formasını Giydiği Real Madrid’in Takım Otobüsü Kaza Yaptı: Kulüpten Açıklama Geldi

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile karşılaşacağı son 16 turu maçı öncesi Almanya'ya yaptığı yolculuk, takım otobüsünün karıştığı bir kaza ile gölgelendi. Kazanın ardından kulüpten yapılan açıklamada, olayın sadece maddi hasarla sonuçlandığı ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.