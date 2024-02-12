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Arda Güler’in de Formasını Giydiği Real Madrid’in Takım Otobüsü Kaza Yaptı: Kulüpten Açıklama Geldi

Arda Güler’in de Formasını Giydiği Real Madrid’in Takım Otobüsü Kaza Yaptı: Kulüpten Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.02.2024 - 20:57

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile karşılaşacağı son 16 turu maçı öncesi Almanya'ya yaptığı yolculuk, takım otobüsünün karıştığı bir kaza ile gölgelendi. Kazanın ardından kulüpten yapılan açıklamada, olayın sadece maddi hasarla sonuçlandığı ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.

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Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Leipzig ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Almanya'ya gitti.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Leipzig ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Almanya'ya gitti.

La Liga ekibini taşıyan uçak, Leipzig Havalimanı'nındaki grev nedeniyle Erfurt şehrindeki havalimanına indi. Real Madrid kafilesi, maçın oynacağı şehre otobüsle giderken bir trafik kazasına karıştı.

La Liga ekibini taşıyan uçak, Leipzig Havalimanı'nındaki grev nedeniyle Erfurt şehrindeki havalimanına indi. Real Madrid kafilesi, maçın oynacağı şehre otobüsle giderken bir trafik kazasına karıştı.

Madrid'in takım otobüsü, beyaz bir otomobille çarpıştı. Araç sürücüsünün şerit değiştirirken hata yaptığı ve otobüse çarptığı belirtildi.

Madrid'in takım otobüsü, beyaz bir otomobille çarpıştı. Araç sürücüsünün şerit değiştirirken hata yaptığı ve otobüse çarptığı belirtildi.

Kazanın maddi zararla atlatıldığı ve Real Madrid otobüsünün kısa bir duraklamanın ardından yoluna devam ettiği öğrenildi.

Kazanın maddi zararla atlatıldığı ve Real Madrid otobüsünün kısa bir duraklamanın ardından yoluna devam ettiği öğrenildi.

Real Madrid kafilesinin öğle saatlerinde Leipzig merkezindeki otele ulaştığı kaydedildi.

Real Madrid kafilesinin öğle saatlerinde Leipzig merkezindeki otele ulaştığı kaydedildi.
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