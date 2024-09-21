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Covid-19'un Yeni Varyantı "XEC" Türkiye'de Etkili Olacak

Covid-19'un Yeni Varyantı "XEC" Türkiye'de Etkili Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 12:20

Son haftalarda Avrupa ülkelerinde Covid-19'un yeni varyantı 'XEC' görülmeye başlandı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni varyantın Türkiye'de de görüleceğini ancak ağır bir hastalık tablosu beklemediklerini kaydetti.

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Çin'de 2019 yılında başlayan ve pandemiye yol açan Covid-19 kabusu "Tam bitti" derken yeni bir tehlike daha doğdu. Tehlikenin yeni adı ise: "XEC"

Çin'de 2019 yılında başlayan ve pandemiye yol açan Covid-19 kabusu "Tam bitti" derken yeni bir tehlike daha doğdu. Tehlikenin yeni adı ise: "XEC"

Uzmanlar pandeminin başından bu yana Covid-19'un çeşitli varyantlarla kendini yenileyeceğini her fırsatta vurgulamıştı. Ancak Covid-19'a kazanılan bağışıklık nedeniyle varyantların yeni bir pandemiye neden olmasını beklemediklerinin de altını sıklıkla çiziyorlardı.

Uzmanlar pandeminin başından bu yana Covid-19'un çeşitli varyantlarla kendini yenileyeceğini her fırsatta vurgulamıştı. Ancak Covid-19'a kazanılan bağışıklık nedeniyle varyantların yeni bir pandemiye neden olmasını beklemediklerinin de altını sıklıkla çiziyorlardı.

Şimdi ise Avrupa'da artan XEC varyantının bir tehlikeye neden olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni varyantla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şimdi ise Avrupa'da artan XEC varyantının bir tehlikeye neden olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni varyantla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Hakim hale gelecek"

"Hakim hale gelecek"

Prof. Dr. Azap, 27 ülkeden bu varyanta dair bildirimde bulunulduğunu söyledi. XEC'nin diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu ifade eden Azap, önümüzdeki aylarda hakim hale gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

Türkiye'de Görülecek mi?

Türkiye'de Görülecek mi?

Prof. Dr. Alpay Azap, yeni varyantın Türkiye'de görülüp görülmeyeceğine dair şunları söyledi: 

'Diğer dalgalarda gördüğümüz üzere yeni varyantlar, Amerika ve Avrupa'da ortaya çıktıktan birkaç hafta sonra bizde de görülmeye başlıyor. Buradan yola çıkarak ülkemizde önümüzdeki haftalarda XEC varyantının yavaş yavaş artarak hakim hale geçeceğini söyleyebiliriz.'

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Endişelenecek bir durumun olmadığını da sözlerine ekleyen Azap, "Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Covid-19 tablosuna neden olmuyor" diye konuştu.

Endişelenecek bir durumun olmadığını da sözlerine ekleyen Azap, "Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Covid-19 tablosuna neden olmuyor" diye konuştu.

XEC varyantının kişilerdeki belirtileri neler?

XEC varyantının kişilerdeki belirtileri neler?

'Virüs, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, aşırı halsizlik, öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtilere neden oluyor. 

Diğer varyantlar gibi altta yatan ciddi kalp akciğer hastalığı olanlarda, ileri yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmışlarda ağır hastalık yapıyor.'

(Herhangi bir sağlık probleminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.)

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