Covid-19'un Yeni Varyantı "XEC" Türkiye'de Etkili Olacak
Covid-19'un Yeni Varyantı "XEC" Türkiye'de Etkili Olacak
Son haftalarda Avrupa ülkelerinde Covid-19'un yeni varyantı 'XEC' görülmeye başlandı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni varyantın Türkiye'de de görüleceğini ancak ağır bir hastalık tablosu beklemediklerini kaydetti.
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Çin'de 2019 yılında başlayan ve pandemiye yol açan Covid-19 kabusu "Tam bitti" derken yeni bir tehlike daha doğdu. Tehlikenin yeni adı ise: "XEC"
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Uzmanlar pandeminin başından bu yana Covid-19'un çeşitli varyantlarla kendini yenileyeceğini her fırsatta vurgulamıştı. Ancak Covid-19'a kazanılan bağışıklık nedeniyle varyantların yeni bir pandemiye neden olmasını beklemediklerinin de altını sıklıkla çiziyorlardı.
Şimdi ise Avrupa'da artan XEC varyantının bir tehlikeye neden olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni varyantla ilgili değerlendirmede bulundu.
"Hakim hale gelecek"
Türkiye'de Görülecek mi?
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Endişelenecek bir durumun olmadığını da sözlerine ekleyen Azap, "Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Covid-19 tablosuna neden olmuyor" diye konuştu.
XEC varyantının kişilerdeki belirtileri neler?
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