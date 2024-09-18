Adet Döneminde Hamile Kalınabilir mi? Efsaneleri Yıkıyoruz!

Adet dönemi kadınların üreme sağlığında önemli bir yer tutar. Ancak birçok kişi 'Adet döneminde hamile kalınabilir mi?' sorusunu sıkça soruyor. Bu konuda birçok efsane dolaşıyor. Kimi 'İmkanı yok'' diyor, kimi ''kesin olur'' diyor. Peki, gerçekte ne oluyor? Gelin bu konuyu birlikte açıklığa kavuşturalım...

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