Dünyanın En Eski Peyniri Çinli Mumyaların Boynunda Bulundu: Gizemli Beyaz Madde Tam 3 Bin Yıllık!

Milattan önce 2000 civarına tarihlenen Çin mezarlığındaki mumyaların incelemesi sürüyor. Mumyaların birinin boyun ve baş bölgesinde gizemli bir beyaz madde bulundu. Bu gizemli maddenin peynir olduğu anlaşıldı. Bulunan ‘kefir’ peyniri tam 3 bin 600 yıllık.

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