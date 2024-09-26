Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Eski Peyniri Çinli Mumyaların Boynunda Bulundu: Gizemli Beyaz Madde Tam 3 Bin Yıllık!

Dünyanın En Eski Peyniri Çinli Mumyaların Boynunda Bulundu: Gizemli Beyaz Madde Tam 3 Bin Yıllık!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 17:55

Milattan önce 2000 civarına tarihlenen Çin mezarlığındaki mumyaların incelemesi sürüyor. Mumyaların birinin boyun ve baş bölgesinde gizemli bir beyaz madde bulundu. Bu gizemli maddenin peynir olduğu anlaşıldı. Bulunan ‘kefir’ peyniri tam 3 bin 600 yıllık.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çin’de Xiaohe halkının mumyaları üzerindeki araştırmalar ve incelemeler sürüyor. Araştırmacılar mumyalardan bir tanesinin boynunda ve başında gizemli bir beyaz madde keşfetti.

Çin’de Xiaohe halkının mumyaları üzerindeki araştırmalar ve incelemeler sürüyor. Araştırmacılar mumyalardan bir tanesinin boynunda ve başında gizemli bir beyaz madde keşfetti.

Beyaz maddenin incelenmesi sonucu DNA dizilimi ortaya çıkartıldı ve böylece dünyanın en eski peynirine ulaşılmış oldu.

Beyaz maddenin incelenmesi sonucu DNA dizilimi ortaya çıkartıldı ve böylece dünyanın en eski peynirine ulaşılmış oldu.

Evet, yanlış duymadınız! Mumyanın başına ve boynuna taktığı gizemli beyaz maddenin bir ‘kefir’ peyniri olduğu sonucuna varıldı.

Evet, yanlış duymadınız! Mumyanın başına ve boynuna taktığı gizemli beyaz maddenin bir ‘kefir’ peyniri olduğu sonucuna varıldı.

Daily Mail’de yer alan habere göre bu peynir 3600 yıllıktı…

Daily Mail’de yer alan habere göre bu peynir 3600 yıllıktı…

Peynirin saklanılması ve çürümeden yıllarca aynı kalmasının neredeyse imkansız olduğunu söyleyen araştırmacılar, bulunan peynirin bir tarihe ışık tutacağının altını çiziyor.

Kaynak

Araştırmalar sonunda günümüz kefir taneleriyle uyumlu mantar bakterilerin varlığı da ortaya çıkarıldı. Araştırmacı Qiaomei Fu, bu sayede bir bakterinin 3 bin yılda nasıl evrimleştiğini görebileceklerini dile getirdi.

Araştırmalar sonunda günümüz kefir taneleriyle uyumlu mantar bakterilerin varlığı da ortaya çıkarıldı. Araştırmacı Qiaomei Fu, bu sayede bir bakterinin 3 bin yılda nasıl evrimleştiğini görebileceklerini dile getirdi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın