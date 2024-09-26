Dünyanın En Eski Peyniri Çinli Mumyaların Boynunda Bulundu: Gizemli Beyaz Madde Tam 3 Bin Yıllık!
Dünyanın En Eski Peyniri Çinli Mumyaların Boynunda Bulundu: Gizemli Beyaz Madde Tam 3 Bin Yıllık!
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Çin’de Xiaohe halkının mumyaları üzerindeki araştırmalar ve incelemeler sürüyor. Araştırmacılar mumyalardan bir tanesinin boynunda ve başında gizemli bir beyaz madde keşfetti.
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Beyaz maddenin incelenmesi sonucu DNA dizilimi ortaya çıkartıldı ve böylece dünyanın en eski peynirine ulaşılmış oldu.
Evet, yanlış duymadınız! Mumyanın başına ve boynuna taktığı gizemli beyaz maddenin bir ‘kefir’ peyniri olduğu sonucuna varıldı.
Daily Mail’de yer alan habere göre bu peynir 3600 yıllıktı…
Araştırmalar sonunda günümüz kefir taneleriyle uyumlu mantar bakterilerin varlığı da ortaya çıkarıldı. Araştırmacı Qiaomei Fu, bu sayede bir bakterinin 3 bin yılda nasıl evrimleştiğini görebileceklerini dile getirdi.
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