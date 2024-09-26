Notre Dame Katedrali'nin Altında Bulunan Gizemli Kurşun Tabutun İçinden Rönesans Şairi Çıktı
Notre Dame Katedrali'nin Altında Bulunan Gizemli Kurşun Tabutun İçinden Rönesans Şairi Çıktı
2022 yılının başlarında Paris'in önemli simgelerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nde kazı yapıldı. Bu kazılarda iki kurşun tabut keşfedildi. İlk tabutun 1710 yılında ölen baş rahibe ait olduğu anlaşıldı. İkinci kurşun tabutun gizemi de çözüldü. Araştırmacılar tabutun içinden 1560 yılında ölen ünlü Fransiz Rönesans Şairi Joachim du Bellay'ın çıktığını belirtti.
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Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’nde gerçekleştirilen kazılarda 2022 yılında önemli bir keşif yapıldı.
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Kilisenin altında gizlenmiş iki kurşun tabut ortaya çıkarıldı. Tabutun kurşundan olması gömülen kişinin ‘elit’ olduğunu anlatıyordu.
Peki Notre Dame Katedrali’nde kurşun tabuta gömülen bu soylu kişiler kimdi?
Tabutlardan birinde bulunan yazıyla, gömülen kişinin 1710 yılında 83 yaşında ölen baş rahip Antoine de la Porte olduğu ortaya çıktı.
İlk tabutun gizemi çözülmüştü. İkinci tabut kime aitti?
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Yapılan incelemelerde iskelet üzerinde deformasyon olduğu görülüyordu. Bu deformasyon hayatının büyük kısmını at üzerinde geçiren bir kişiye işaret ediyordu.
İki yıllık araştırmanın ardından araştırmacılar ikinci kurşun tabutta olan kişinin 1560 yılında ölen ünlü Fransız Rönesans şairi Joachim du Bellay olduğunu ortaya çıkardı.
Antropolog Eric Crubezy, 17 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında du Bellay’in Paris’ten Roma’ya kadar at sürdüğünü anlattı.
Ancak bilim insanları iskeletin du Bellay’e ait olduğunda hemfikir olmuş değil. Bazı bilim insanları iskeletin dişlerinde yapılan analize göre kişinin Paris ya da Lyon bölgesinde büyüdüğünü gösterdiğini söylüyor.
Du Bellay ise Anjou’da doğmuştu. Arkeoloji enstitüsünden Dominique Garcia ise elde edilen verilerin ikna edici olduğunu belirtiyor.
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