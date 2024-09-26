Notre Dame Katedrali'nin Altında Bulunan Gizemli Kurşun Tabutun İçinden Rönesans Şairi Çıktı

2022 yılının başlarında Paris'in önemli simgelerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nde kazı yapıldı. Bu kazılarda iki kurşun tabut keşfedildi. İlk tabutun 1710 yılında ölen baş rahibe ait olduğu anlaşıldı. İkinci kurşun tabutun gizemi de çözüldü. Araştırmacılar tabutun içinden 1560 yılında ölen ünlü Fransiz Rönesans Şairi Joachim du Bellay'ın çıktığını belirtti.

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