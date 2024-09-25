Hepimiz Onları Sevimli Dost Canlısı Olarak Biliyoruz Ama Yunusların Hiç Konuşulmamış Karanlık Yönleri Var
Hepimiz Onları Sevimli Dost Canlısı Olarak Biliyoruz Ama Yunusların Hiç Konuşulmamış Karanlık Yönleri Var
Yunuslar, denizlerin en sevimli ve insan canlısı varlıklarından biri. Bu zeki memeliler sosyal davranışlarıyla biliniyor. Ancak evrimsel geçmişlerine bakıldığında ise karada yaşayan atalarından bazı karanlık genetik mirası taşıyorlar...
Kaynak:El Pais
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Denizlerin, okyanusların dost canlısı ve sevimli sakinleri yunus balıkları, hayvanlar aleminin en zeki canlıları olarak kabul ediliyor.
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Yaklaşık 10 milyon yıl önce Miyosen devrinde ortaya çıkan yunuslar, sosyal becerileri en yüksek hayvanlardan biri.
Medyada yunusların insanların hayatını kurtardığı pek çok habere rastlamak mümkün. Denizin kahramanları birkaç yıl önce Yeni Zelanda'da denize açılan bir yüzücünün etrafında kalkan oluşturmuş ve yüzücüyü beyaz köpekbalığı saldırısından kurtarmıştı.
Denize düşen ve yüzme bilmeyen 14 yaşındaki bir çocuk da yunuslar tarafından kurtarılmıştı.
Masumiyetin sembolü olarak gördüğümüz yunusların aslında karanlık ve henüz keşfedilmemiş sırlarla dolu yönlerinin olduğunu söylesek?
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Bu karanlık yanın kökleri ise milyonlarca yıl öncesinde karada yaşayan atalarından kalan genetik bir miras…
Bilim insanlarının hipotezlerinden biri mezonikidler (kurt benzeri otçul hayvanlar) okyanusa dalıp evrim geçirmiş… Diğer hipotez ise yunusların çift toynaklıların torunları olduğunu iddia ediyor.
El Pais'de yer alan yazıya göre yunuslar atalarından kalan genetiğin etkisiyle olacak ki balon balıkları veya başka bir yunusun yavrusuyla ölene kadar işkence edip oynayabiliyor.
Tıpkı insanlar gibi zevk için seks yapan yunus sürüleri dişilerini taciz edebiliyor.
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