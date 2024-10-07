Yakışıklı Güvenlik Biber Gazını Kendi Üzerinde Deneyip Takipçileriyle Paylaştı

Aldığı Tehditler Sebebiyle Yaşadıklarını Sosyal Medyaya Anlattı: “Benim Adresim Neden Ona Gidiyor?”

Ünlü Yayıncı Bir Mesaj Uğruna Milyonluk Spor Arabayı Pert Etti, Üstüne Bir de Ban Yedi