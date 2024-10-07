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Yakışıklı Güvenlik Biber Gazını Kendi Üzerinde Deneyip Takipçileriyle Paylaştı

Yakışıklı Güvenlik Biber Gazını Kendi Üzerinde Deneyip Takipçileriyle Paylaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 17:47

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Son zamanlarda ülkemizde artan korkunç olaylar ve özellikle kadın cinayetleri sonrası, kadınlar güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla biber gazı, elektroşok cihazı gibi koruyucu araçlara yöneldi.

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Bu önlemleri destekler nitelikte bir içerik hazırlayan Yakışıklı Güvenlik, biber gazını kendi üzerinde deneyerek tepkisini ve deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Bu önlemleri destekler nitelikte bir içerik hazırlayan Yakışıklı Güvenlik, biber gazını kendi üzerinde deneyerek tepkisini ve deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli, TikTok platformunda paylaştığı videolarla biliniyor.

Yakışıklı Güvenlik, takipçilerine biber gazının etkilerini gösterdiği videoda, ürünün caydırıcı gücüne dikkat çekti.

Yakışıklı Güvenlik, takipçilerine biber gazının etkilerini gösterdiği videoda, ürünün caydırıcı gücüne dikkat çekti.

İşte o anlar👇📽️

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