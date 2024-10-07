Yakışıklı Güvenlik Biber Gazını Kendi Üzerinde Deneyip Takipçileriyle Paylaştı

Son zamanlarda ülkemizde artan korkunç olaylar ve özellikle kadın cinayetleri sonrası, kadınlar güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla biber gazı, elektroşok cihazı gibi koruyucu araçlara yöneldi.
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Bu önlemleri destekler nitelikte bir içerik hazırlayan Yakışıklı Güvenlik, biber gazını kendi üzerinde deneyerek tepkisini ve deneyimini takipçileriyle paylaştı.
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Yakışıklı Güvenlik, takipçilerine biber gazının etkilerini gösterdiği videoda, ürünün caydırıcı gücüne dikkat çekti.
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