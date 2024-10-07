Kadın Cinayetleri Ülkeyi Yasa Boğarken İrfan Değirmenci'den Yargı Sistemine Sert Eleştiri

Son dönemde artan kadın cinayetleri tüm ülkeyi derin bir yasa boğarken, hukuk ve yargı sistemine yönelik eleştiriler de giderek artıyor. Gazeteci İrfan Değirmenci de kendi YouTube kanalında yayınladığı programda konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.