Discord Soruşturmasında İlk Tutuklama: Kız Çocuğunun Tehdit Edildiği Videoyu Paylaşmıştı
Discord Soruşturmasında İlk Tutuklama: Kız Çocuğunun Tehdit Edildiği Videoyu Paylaşmıştı
Türkiye’nin gündeminde yer alan Discord gruplarda yaşananlar sonrasında savcılık soruşturma başlatmıştı. E.N.B. isimli kız çocuğunun, sözde müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit edildiği videoyu yayınlayan 18 yaşındaki T.D, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
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İzmir’de yaşayan E.N.B. isimli kız çocuğunun, kişisel bilgilerini ele geçiren ve Discord’daki bir kanal üzerinden organize olan bir grup tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.
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Söz konusu görüntülerin kurgu olduğu belirlenirken E.N.B.'nin tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, internetten yayınlayan T.D., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alındı.
T.D., polisteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Şantaj', 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek', 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, videonun kurgu olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Discord uygulamasına dün akşam erişim kısıtlama kararı çıkmıştı.
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