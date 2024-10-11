Bir Sosyal Deneyde Adamın Genç Kıza Yardım Edememe Sebebi Ülkemizin Geldiği Hal Üzerine Düşündürdü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emirhanozhan/...
Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar, insanların birbirlerine olan güvenlerini de büyük ölçüde sarstı. Kadınlar yanlarından geçen herkese karşı temkinli olmaya çalışırken, erkekler de hareketlerinin yanlış anlaşılmasından tedirgin olmaya başladı.
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Bir sosyal deneyde, rol gereği ayağında bir problem olan kıza orada bulunan bir vatandaş uzun süre baksa da yardım etmedi.
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“Genç kız olduğun için milletin halini de biliyorsun yanlış mı anlarlar diye korktum sana bir şey demeye.” diyen adam, ülkenin geldiği durum üzerine uzun uzun düşündürdü.
İşte o sosyal deney;
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