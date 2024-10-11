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Bir Sosyal Deneyde Adamın Genç Kıza Yardım Edememe Sebebi Ülkemizin Geldiği Hal Üzerine Düşündürdü

Bir Sosyal Deneyde Adamın Genç Kıza Yardım Edememe Sebebi Ülkemizin Geldiği Hal Üzerine Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 00:24

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Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar, insanların birbirlerine olan güvenlerini de büyük ölçüde sarstı. Kadınlar yanlarından geçen herkese karşı temkinli olmaya çalışırken, erkekler de hareketlerinin yanlış anlaşılmasından tedirgin olmaya başladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emirhanozhan/...
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Bir sosyal deneyde, rol gereği ayağında bir problem olan kıza orada bulunan bir vatandaş uzun süre baksa da yardım etmedi.

Bir sosyal deneyde, rol gereği ayağında bir problem olan kıza orada bulunan bir vatandaş uzun süre baksa da yardım etmedi.

“Genç kız olduğun için milletin halini de biliyorsun yanlış mı anlarlar diye korktum sana bir şey demeye.” diyen adam, ülkenin geldiği durum üzerine uzun uzun düşündürdü.

“Genç kız olduğun için milletin halini de biliyorsun yanlış mı anlarlar diye korktum sana bir şey demeye.” diyen adam, ülkenin geldiği durum üzerine uzun uzun düşündürdü.

İşte o sosyal deney;

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