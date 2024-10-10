Okulunda Kadın Cinayetleri İçin Yapılan Eylemde Gözyaşları İçinde Konuşma Yapan Genç Herkese Umut Oldu

Ülkemizde peş peşe yaşanan korkunç olaylar büyük bir kadın dayanışmasını da beraberinde getirdi. Kadınlar kendi kendilerine geliştirdikleri kendilerini koruma yöntemlerini, biber gazı, elektroşok gibi kullanışlı cihazları hatta biber gazi tariflerini paylaşmaya başladı. Elbette bu dönemde ellerinden geleni yapmaya çalışan erkeklerin sayısı da bir hayli fazla.