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Okulunda Kadın Cinayetleri İçin Yapılan Eylemde Gözyaşları İçinde Konuşma Yapan Genç Herkese Umut Oldu

Okulunda Kadın Cinayetleri İçin Yapılan Eylemde Gözyaşları İçinde Konuşma Yapan Genç Herkese Umut Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 15:37 Son Güncelleme: 10.10.2024 - 15:39

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Ülkemizde peş peşe yaşanan korkunç olaylar büyük bir kadın dayanışmasını da beraberinde getirdi. Kadınlar kendi kendilerine geliştirdikleri kendilerini koruma yöntemlerini, biber gazı, elektroşok gibi kullanışlı cihazları hatta biber gazi tariflerini paylaşmaya başladı. Elbette bu dönemde ellerinden geleni yapmaya çalışan erkeklerin sayısı da bir hayli fazla.

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Bir genç, okulunda gerçekleşen eylemde okulundaki kız arkadaşları için gözyaşları içinde konuşma yaptı.

Bir genç, okulunda gerçekleşen eylemde okulundaki kız arkadaşları için gözyaşları içinde konuşma yaptı.

"Erkekler ders yoksa gelmeyelim derken o yanımızda durdu, sen de iyi ki varsın" notuyla paylaşılan o anlar, izleyenleri de duygulandırdı.

"Erkekler ders yoksa gelmeyelim derken o yanımızda durdu, sen de iyi ki varsın" notuyla paylaşılan o anlar, izleyenleri de duygulandırdı.

İşte o video;

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