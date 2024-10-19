Metin Akpınar Peş Peşe Yaşanan Olayların Ardından Gündeme Gelen İdam Cezası Hakkında Konuştu

Ülkemiz son dönemde peş peşe birbirinden acı olaylarla sarsıldı. Kadınların ve çocukların zarar gördüğü bu olayların ardından idam cezası da yeniden gündeme geldi.
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KAFA TV isimli YouTube kanalına konuk olan Metin Akpınar'a da idam cezası hakkındaki fikirleri soruldu.
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İdam cezasına karşı olduğunu bunun yerine hadım cezasının uygulanabileceğini söyleyen Akpınar, "Allah can verir, devlet can almaz" dedi.
İşte o açıklama;
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