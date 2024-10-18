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Tek Tek Kaçıyorlar! "Yenidoğan Çetesi" Skandalına Adı Karışan Bir Hastanenin Tabelası Söküldü

Tek Tek Kaçıyorlar! "Yenidoğan Çetesi" Skandalına Adı Karışan Bir Hastanenin Tabelası Söküldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 19:52

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Türkiye yine akılalmaz bir skandal ile sarsıldı. SGK'dan para alabilmek için sağlıklı bebeklerin canına kıyan çetenin üyeleri ve her birinin soğukkanlı konuşmaları tüm ülkenin tüylerini ürpertti. Olayın ardından skandala adı karışan hastanelerde de hareketlilik başladı.

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Sabah saatlerinde Bağcılarda bulunan Şafak hastanesinin acili de dahil tamamen kapalı olduğu, hatta güvenliklerin bile bulunmadığı görülmüştü.

Sabah saatlerinde Bağcılarda bulunan Şafak hastanesinin acili de dahil tamamen kapalı olduğu, hatta güvenliklerin bile bulunmadığı görülmüştü.

Sizinle burada paylaşmıştık;

Geçtiğimiz saatlerde aynı hastanenin tabelasının da söküldüğü görüldü.

Geçtiğimiz saatlerde aynı hastanenin tabelasının da söküldüğü görüldü.

İşte o video;

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