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"Yenidoğan Çetesi"ni Ortaya Çıkaran Emrullah Erdinç Bu Süreçte Sağlık Bakanlığı'nın Ne Yaptığını Anlattı

"Yenidoğan Çetesi"ni Ortaya Çıkaran Emrullah Erdinç Bu Süreçte Sağlık Bakanlığı'nın Ne Yaptığını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 00:23

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Peş peşe yaşadığımız kötü olayların ardından. 'Daha kötü ne olabilir?' derken her birimizin tüylerini ürperten bir olay ortaya çıktı. SGK'dan para alabilmek için yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan organize çete tüm ülkenin gündemine oturdu. Olayı ortaya çıkaran Emrullah Erdinç'in paylaştığı her bir detay, tek tek kanımızı dondurdu.

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Uzun süredir olayın takipçisi olan Erdinç, tüm bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın ne yaptığını da anlattı.

Uzun süredir olayın takipçisi olan Erdinç, tüm bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın ne yaptığını da anlattı.

Olayların ilk başladığı sırada İstanbul İl Sağlık müdürü olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bugün Sağlık Bakanı olduğunu belirten Erdinç, onun döneminde yapılan denetimlerde ortaya çıkan skandallarla ilgilli bir açıklama yapmadığını söyledi.

Olayların ilk başladığı sırada İstanbul İl Sağlık müdürü olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bugün Sağlık Bakanı olduğunu belirten Erdinç, onun döneminde yapılan denetimlerde ortaya çıkan skandallarla ilgilli bir açıklama yapmadığını söyledi.

Geçtiğimiz saatlerde sağlık bakanlığından olayla ilgil bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz saatlerde sağlık bakanlığından olayla ilgil bir açıklama geldi.
twitter.com

Detayları burada paylaşmıştık;

İşte o video;

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