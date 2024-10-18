"Yenidoğan Çetesi"ni Ortaya Çıkaran Emrullah Erdinç Bu Süreçte Sağlık Bakanlığı'nın Ne Yaptığını Anlattı

Peş peşe yaşadığımız kötü olayların ardından. 'Daha kötü ne olabilir?' derken her birimizin tüylerini ürperten bir olay ortaya çıktı. SGK'dan para alabilmek için yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan organize çete tüm ülkenin gündemine oturdu. Olayı ortaya çıkaran Emrullah Erdinç'in paylaştığı her bir detay, tek tek kanımızı dondurdu.