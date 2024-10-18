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Liam Payne Ölmeden Önce Viral Olan P. Diddy ile Tanışma Hikayesi Komplo Teorilerinin Fitilini Ateşledi

Liam Payne Ölmeden Önce Viral Olan P. Diddy ile Tanışma Hikayesi Komplo Teorilerinin Fitilini Ateşledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 20:39

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Bir döneme damgasını vuran One Direction grubunun üyesi Liam Payne'in ölümü herkesi şoke etti. Kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 31 yaşındaki genç şarkıcının ölümünün kaza mı intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise henüz bilinmiyor. Fakat son dönemde magazin dünyasındaki her olay ve her ölüm gibi bu olayda da oklar yine P. Diddy'ye çevrildi.

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Liam Payne hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce P. Diddy ve Jay Z ile tanışma hikayesini anlattığı video viral olmuştu.

Liam Payne hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce P. Diddy ve Jay Z ile tanışma hikayesini anlattığı video viral olmuştu.

P. Diddy, Jay Z ve Beyonce üçlüsüne dokunanın yandığı komplo teorilerinden Liam Payne de nasibini aldı.

P. Diddy, Jay Z ve Beyonce üçlüsüne dokunanın yandığı komplo teorilerinden Liam Payne de nasibini aldı.

İşte o video;

Videonun yorumlarında da komplo teorileri üretilmeye devam etti;

Videonun yorumlarında da komplo teorileri üretilmeye devam etti;

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