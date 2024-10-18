Liam Payne Ölmeden Önce Viral Olan P. Diddy ile Tanışma Hikayesi Komplo Teorilerinin Fitilini Ateşledi

Bir döneme damgasını vuran One Direction grubunun üyesi Liam Payne'in ölümü herkesi şoke etti. Kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 31 yaşındaki genç şarkıcının ölümünün kaza mı intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise henüz bilinmiyor. Fakat son dönemde magazin dünyasındaki her olay ve her ölüm gibi bu olayda da oklar yine P. Diddy'ye çevrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Liam Payne hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce P. Diddy ve Jay Z ile tanışma hikayesini anlattığı video viral olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
P. Diddy, Jay Z ve Beyonce üçlüsüne dokunanın yandığı komplo teorilerinden Liam Payne de nasibini aldı.
İşte o video;
Videonun yorumlarında da komplo teorileri üretilmeye devam etti;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın