Adana'da Düzenlene 23 Nisan Töreninde Söylediği Şarkıyla Milletin Yüreğini Dağlayan Minik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olan bu gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşır.

Adana'da bir minik okulunda düzenlenen törende mikrofonu eline alıp 'Götür Beni Gittiğin Yere' söyledi. Eğlenen insanları bir anda hüzne boğan miniğin yanık sesi beğeni topladı.