Mağdur Bir Aile "Yenidoğan Çetesi"ni Anlattı: "Çocuğun Gayet İyi Durumda Denmişti"

Tüm Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Gözaltıların ve tutuklamaların yaşandığı olay tüm ülkenin kanını dondururken söz konusu hastanelerde bebeklerini kaybeden ya da bebeklerinde kalıcı sağlık sorunları oluşan aileler de hak arayışına başladı.