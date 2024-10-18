Mağdur Bir Aile "Yenidoğan Çetesi"ni Anlattı: "Çocuğun Gayet İyi Durumda Denmişti"
Mağdur Bir Aile "Yenidoğan Çetesi"ni Anlattı: "Çocuğun Gayet İyi Durumda Denmişti"
Tüm Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Gözaltıların ve tutuklamaların yaşandığı olay tüm ülkenin kanını dondururken söz konusu hastanelerde bebeklerini kaybeden ya da bebeklerinde kalıcı sağlık sorunları oluşan aileler de hak arayışına başladı.
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"Yenidoğan Çetesi"nin mağdur ettiği ailelerden biri yaşadıklarını Halk TV'ye anlattı.
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Kadın doğum uzmanının bebeğin iyi olduğunu, 1-2 hafta içinde tekrar görmek istediğini söyleyen acılı anne, yoğun bakıma alınan çocukları hakkında bilgi istediklerinde hemşirenin "Çocuğunuz kötü doğdu, ne bekliyordunuz?' diyerek terslediğini belirtti.
İşte o haber;
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