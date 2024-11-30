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Yayıncı Ivywren "Sugar Daddy"si Terry ile Birlikte Black Friday İndirimleri'nde Çıktıkları Alışverişi Paylaştı

Yayıncı Ivywren "Sugar Daddy"si Terry ile Birlikte Black Friday İndirimleri'nde Çıktıkları Alışverişi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2024 - 21:32

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Bildiğiniz üzere Black Friday indirimleri başladı. Tüm dünyada insanlar kendilerini alışverişin coşkusuna kaptırdı. Pek çok farklı yerden birbirinden ilginç alışveriş, izdiham ve kavga haberleri geliyor. Her gün 'Daha ilginç ne görebiliriz?' derken çıta giderek yükseliyor. Bir yayıncı da kendi alışveriş anlarını canlı yayınladı.

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Yayıncı IvyWren, "Sugar Daddy"si Terry ile birlikte çıktıkları Black Friday alışverişini paylaştı.

Yayıncı IvyWren, "Sugar Daddy"si Terry ile birlikte çıktıkları Black Friday alışverişini paylaştı.

Dakikalar içinde tonla para harcayan kadının sevinçten dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Dakikalar içinde tonla para harcayan kadının sevinçten dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o yayın;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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