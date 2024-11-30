Yayıncı Ivywren "Sugar Daddy"si Terry ile Birlikte Black Friday İndirimleri'nde Çıktıkları Alışverişi Paylaştı

Bildiğiniz üzere Black Friday indirimleri başladı. Tüm dünyada insanlar kendilerini alışverişin coşkusuna kaptırdı. Pek çok farklı yerden birbirinden ilginç alışveriş, izdiham ve kavga haberleri geliyor. Her gün 'Daha ilginç ne görebiliriz?' derken çıta giderek yükseliyor. Bir yayıncı da kendi alışveriş anlarını canlı yayınladı.