İndirim Savaşları Devam Ediyor: Bir Mağazada Müşteriler İndirimli Ürünler İçin Kıyasıya Kapıştı

Tüm dünyayı saran Black Friday indirim rüzgarı, ülkemizi de etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir yanından izdiham, kavga ve indirim kuyruğu haberleri görüyoruz. Elbette ülkemizde de renkli anlar yaşanıyor. Çeşitli mağazalar ve alışveriş merkezleri, dev indirimlerin haberini peş peşe verdi. Haliyle indirim seven halkımız da mağazalara akın etti.
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Bir mağazada indirimli bir mont için birçok müşteri kıyasıya bir mücadele verdi.
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Kimileri bu görüntüleri garip bulurken, kimileri ise bu soğuk kış günlerinde mont fiyatlarını düşününce yaşananları gayet normal buldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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