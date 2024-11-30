İndirim Savaşları Devam Ediyor: Bir Mağazada Müşteriler İndirimli Ürünler İçin Kıyasıya Kapıştı

Tüm dünyayı saran Black Friday indirim rüzgarı, ülkemizi de etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir yanından izdiham, kavga ve indirim kuyruğu haberleri görüyoruz. Elbette ülkemizde de renkli anlar yaşanıyor. Çeşitli mağazalar ve alışveriş merkezleri, dev indirimlerin haberini peş peşe verdi. Haliyle indirim seven halkımız da mağazalara akın etti.