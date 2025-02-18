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Satış Danışmanından Yaratıcı Anlatım: Çekiş Sistemlerini Kendi Vücuduyla Canlandırdı!

Satış Danışmanından Yaratıcı Anlatım: Çekiş Sistemlerini Kendi Vücuduyla Canlandırdı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 15:28

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Bir otomobil satış danışmanı, araçların çekiş sistemlerini sıra dışı bir yöntemle anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Müşterilerine teknik bilgileri daha eğlenceli bir şekilde aktarmak isteyen danışman, yere yatarak vücuduyla farklı çekiş sistemlerini canlandırdı.

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Önden çekişli (FWD) sistemde sadece ellerini kullanarak ilerlerken, arkadan itişli (RWD) sistemde ise ayaklarıyla kendini iterek hareket etti.

Önden çekişli (FWD) sistemde sadece ellerini kullanarak ilerlerken, arkadan itişli (RWD) sistemde ise ayaklarıyla kendini iterek hareket etti.

Dört tekerlekten çekişli (4WD) ve sürekli dört çeker (AWD) sistemlerini anlatırken de hem ellerini hem de ayaklarını kullanarak farklı zeminlerde nasıl çalıştıklarını gösterdi.

Dört tekerlekten çekişli (4WD) ve sürekli dört çeker (AWD) sistemlerini anlatırken de hem ellerini hem de ayaklarını kullanarak farklı zeminlerde nasıl çalıştıklarını gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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