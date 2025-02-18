Satış Danışmanından Yaratıcı Anlatım: Çekiş Sistemlerini Kendi Vücuduyla Canlandırdı!

Bir otomobil satış danışmanı, araçların çekiş sistemlerini sıra dışı bir yöntemle anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Müşterilerine teknik bilgileri daha eğlenceli bir şekilde aktarmak isteyen danışman, yere yatarak vücuduyla farklı çekiş sistemlerini canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önden çekişli (FWD) sistemde sadece ellerini kullanarak ilerlerken, arkadan itişli (RWD) sistemde ise ayaklarıyla kendini iterek hareket etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört tekerlekten çekişli (4WD) ve sürekli dört çeker (AWD) sistemlerini anlatırken de hem ellerini hem de ayaklarını kullanarak farklı zeminlerde nasıl çalıştıklarını gösterdi.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın