Satış Danışmanından Yaratıcı Anlatım: Çekiş Sistemlerini Kendi Vücuduyla Canlandırdı!

Bir otomobil satış danışmanı, araçların çekiş sistemlerini sıra dışı bir yöntemle anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Müşterilerine teknik bilgileri daha eğlenceli bir şekilde aktarmak isteyen danışman, yere yatarak vücuduyla farklı çekiş sistemlerini canlandırdı.