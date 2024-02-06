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Survivor'da Acun Ilıcalı'yı Sandalye Fırlatacak Kadar Sinirlendirdiler Diye Ekstra Programının Sunucusu Ağladı

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı Sandalye Fırlatacak Kadar Sinirlendirdiler Diye Ekstra Programının Sunucusu Ağladı

survivor
themyscira - Misafir Editör
06.02.2024 - 19:09

Her gün başka bir olayla gündem olan Survivor'da, Merve Aydın, Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki tartışma kontrolden çıkmış; Acun Ilıcalı'yı fazlasıyla öfkelendirmişti. Ilıcalı'nın sinirden sandalye fırlattığı olayın ardından durumu değerlendiren Survivor Ekstra programının sunucusu Murat Özarı gözyaşlarını tutamadı.

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SMS oylamasının olmamasını iliklerimize kadar hissettiğimiz Survivor All Star'da sezonun başından bu yana neredeyse her gün bir kavga oluyor.

SMS oylamasının olmamasını iliklerimize kadar hissettiğimiz Survivor All Star'da sezonun başından bu yana neredeyse her gün bir kavga oluyor.

İzleyiciye sempatik görünmenin bir işe yaramayacağını düşünen yarışmacılar öfkelerini kontrol edemiyor ve hemen her gün bir tartışma doğuyor.

İzleyiciye sempatik görünmenin bir işe yaramayacağını düşünen yarışmacılar öfkelerini kontrol edemiyor ve hemen her gün bir tartışma doğuyor.

Ardı arkası kesilmeyen tartışmalardan biri de Survivor'ın son bölümünde yayınlandı. Merve Aydın ve Mustafa Kemal arasında geçen tartışmada Merve konseyde gözyaşlarına hakim olamadı.

Ardı arkası kesilmeyen tartışmalardan biri de Survivor'ın son bölümünde yayınlandı. Merve Aydın ve Mustafa Kemal arasında geçen tartışmada Merve konseyde gözyaşlarına hakim olamadı.

Merve'ye inanmayan Mustafa Kemal tepki göstermeye devam ederken bir anda araya Yunus Emre girdi ve Mustafa Kemal'e sert çıktı.

Merve'ye inanmayan Mustafa Kemal tepki göstermeye devam ederken bir anda araya Yunus Emre girdi ve Mustafa Kemal'e sert çıktı.

Konseye 15 dakika ara verilmesinin ardından fazlasıyla sinirlendiği görülen Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında sandalye fırlattı.

Konseye 15 dakika ara verilmesinin ardından fazlasıyla sinirlendiği görülen Acun Ilıcalı, yeni bölüm fragmanında sandalye fırlattı.

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Ancak Acun Ilıcalı'nın bu denli öfkelenmesinden daha da ilginci Survivor Ekstra'da yaşandı. Moderatör Murat Özarı, Ilıcalı'yı bu kadar sinirlendirdikleri için canlı yayında ağladı.

Özarı'nın ağlamasına sosyal medyadan yorum yağdı.

Özarı'nın ağlamasına sosyal medyadan yorum yağdı.
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