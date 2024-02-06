Survivor'da Acun Ilıcalı'yı Sandalye Fırlatacak Kadar Sinirlendirdiler Diye Ekstra Programının Sunucusu Ağladı

Her gün başka bir olayla gündem olan Survivor'da, Merve Aydın, Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki tartışma kontrolden çıkmış; Acun Ilıcalı'yı fazlasıyla öfkelendirmişti. Ilıcalı'nın sinirden sandalye fırlattığı olayın ardından durumu değerlendiren Survivor Ekstra programının sunucusu Murat Özarı gözyaşlarını tutamadı.