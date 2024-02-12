Hande Erçel'i Beğenmeyen Demet Akalın Kendisini Oynayacak Oyuncuyu Buldu!
Hande Erçel'i Beğenmeyen Demet Akalın Kendisini Oynayacak Oyuncuyu Buldu!
Hayatı film olsa Hande Erçel’in kendisini canlandıramayacağını söyleyen Demet Akalın, Barış Kocaoğlu’nun yazısını paylaştı. Kendisini oynayacak ünlü oyuncuyu bulduğunu gösterdi.
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TV8 ekranlarında Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programındaki soru gündem olmuştu.
"Hayatınız bir film olsa ismini ne koyardınız?" sorusuna mizahi bir yanıt veren Akalın, İbrahim Tatlıses'in popüler şarkısı 'Benim Hayatım'ın "Uzaktan görenler mesut sanıyor" sözlerini söyleyerek izleyicileri güldürdü.
Ardından gelen Hande Erçel önerisini ise kesin bir dille reddetti.
Molho'nun "Fizik olarak Hande Erçel de olabilir. Boy pos..." önerisine ise Demet Akalın'dan beklenmedik bir yanıt geldi.
Molho'nun bu önerisine şaşıran Akalın, kesin bir dille "Hande Erçel olmaz" dedi.
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Akalın, Hande Erçel için "Seviliyor ama oyunculukta beni oynayamaz herhalde" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Akalın, Barış Kocaoğlu’nun “Demet Özdemir hem fizik hem duruş olarak olur hem de oyunculuk konusunda öyle bir Demet’i oynar ki herkesi kendisine hayran bırakır” yazısını paylaşarak mesajı verdi.
Olur mu, dersiniz? Yorumlarda buluşalım...
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