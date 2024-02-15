Taze Anne Yasemin Tatlıses, İdo'nun Baba Olarak Girdiği İlk Doğum Gününü Methiyeler Düzerek Kutladı!

İkizlerini yeni kucağına alan ve ameliyat geçiren İbrahim Ayel'i de alarak yeni hayatlarına alışmaya çalışan Yasemin ve İdo Tatlıses'ten çekirdek aile pozu geldi! Yasemin Tatlıses, eşinin baba olduğu ilk doğum gününü methiyeler düzerek kutladı.