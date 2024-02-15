Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Taze Anne Yasemin Tatlıses, İdo'nun Baba Olarak Girdiği İlk Doğum Gününü Methiyeler Düzerek Kutladı!

Taze Anne Yasemin Tatlıses, İdo'nun Baba Olarak Girdiği İlk Doğum Gününü Methiyeler Düzerek Kutladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.02.2024 - 20:40

İkizlerini yeni kucağına alan ve ameliyat geçiren İbrahim Ayel'i de alarak yeni hayatlarına alışmaya çalışan Yasemin ve İdo Tatlıses'ten çekirdek aile pozu geldi! Yasemin Tatlıses, eşinin baba olduğu ilk doğum gününü methiyeler düzerek kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2017'de aşk yaşamaya başlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti hatırlarsanız!

2017'de aşk yaşamaya başlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti hatırlarsanız!

Samimi ve deli divane aşık halleriyle kısa bir süre içerisinde cümle alemin imrendiği ünlü çiftler arasına giren ikili, geçtiğimiz aylarda verdikleri haberle sosyal medyayı adeta sallamıştı.

Samimi ve deli divane aşık halleriyle kısa bir süre içerisinde cümle alemin imrendiği ünlü çiftler arasına giren ikili, geçtiğimiz aylarda verdikleri haberle sosyal medyayı adeta sallamıştı.

"Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelim" notuyla ikiz bebek beklediğini açıklayan Yasemin ve İdo Tatlıses, hamilelik sürecinde yaşadıkları komik anıları sosyal medya hesaplarından paylaşarak gönüllerde bir kez daha taht kurmuştu.

"Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelim" notuyla ikiz bebek beklediğini açıklayan Yasemin ve İdo Tatlıses, hamilelik sürecinde yaşadıkları komik anıları sosyal medya hesaplarından paylaşarak gönüllerde bir kez daha taht kurmuştu.

22 Ocak'ta babalarının adını taşıyan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses güzel haberi verdikten sonra sevenlerini endişelendiren haber İbrahim Tatlıses'ten geldi.

22 Ocak'ta babalarının adını taşıyan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses güzel haberi verdikten sonra sevenlerini endişelendiren haber İbrahim Tatlıses'ten geldi.

İkizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu ve ameliyata gireceğini açıklayan taze dede, sevenlerinden dua istemişti.

Şükür ki ameliyat başarılı geçti, Sinan Emir'le eve dönen çift, birkaç gün sonra İbrahim Ayel'in de eve geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu açıklamıştı.

Şükür ki ameliyat başarılı geçti, Sinan Emir'le eve dönen çift, birkaç gün sonra İbrahim Ayel'in de eve geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaklaşık iki hafta önce samimi doğum öncesi ve doğum sonrası pozlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz dakikalarda da eşi İdo Tatlıses'in baba olarak girdiği ilk doğum gününü duygusal bir mesaj ve ilk çekirdek aile fotoğrafıyla kutladı!

Yaklaşık iki hafta önce samimi doğum öncesi ve doğum sonrası pozlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz dakikalarda da eşi İdo Tatlıses'in baba olarak girdiği ilk doğum gününü duygusal bir mesaj ve ilk çekirdek aile fotoğrafıyla kutladı!

"Gölgesi yeter" 👇 dedi.

"Gölgesi yeter" 👇 dedi.

Ve gözlerinden yorgunluk kadar mutluluk da akan ilk çekirdek aile pozlarını paylaştı! 🧿

Ve gözlerinden yorgunluk kadar mutluluk da akan ilk çekirdek aile pozlarını paylaştı! 🧿

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
4
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?