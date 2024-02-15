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Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'e Yaptırdığı Sevgililer Günü Çelengi Şovun da Bu Kadarı Dedirtti!

Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'e Yaptırdığı Sevgililer Günü Çelengi Şovun da Bu Kadarı Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.02.2024 - 22:21

Hem gösterilerinin birinci senesini de hem de sevgililer gününü sahnede kutlayan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler aşka geldi!

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2019'da Berfu Yenenler'le evlenen Eser Yenenler, o günden beri eşinin gölgesinde kaldı desek yeridir!

2019'da Berfu Yenenler'le evlenen Eser Yenenler, o günden beri eşinin gölgesinde kaldı desek yeridir!

Önce tatlı oğulları Kuzey ve Mete'yle yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, YouTube'a hızlı bir giriş yaparak sık sık gündem olmaya başladı.

Önce tatlı oğulları Kuzey ve Mete'yle yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, YouTube'a hızlı bir giriş yaparak sık sık gündem olmaya başladı.

Başlarda vlog çeken Berfu Yenenler, kısa bir süre önce başladığı yeni konsepti "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri"yle ise işi bambaşka bir boyuta taşıdı.

Başlarda vlog çeken Berfu Yenenler, kısa bir süre önce başladığı yeni konsepti "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri"yle ise işi bambaşka bir boyuta taşıdı.

Nefret ettiği kişiler için kara listesi olduğunu belirtmesinden tutun, kıskançlığını vurgulayan enteresan açıklamalarına ve kendisini eleştiren kişileri engellemesiyle sık sık gündem olan Berfu Yenenler, bu sefer de eşi Eser Yenenler'in kendisine yaptığı sevgililer günü jestiyle gündem oldu.

Nefret ettiği kişiler için kara listesi olduğunu belirtmesinden tutun, kıskançlığını vurgulayan enteresan açıklamalarına ve kendisini eleştiren kişileri engellemesiyle sık sık gündem olan Berfu Yenenler, bu sefer de eşi Eser Yenenler'in kendisine yaptığı sevgililer günü jestiyle gündem oldu.

Hem gösterilerinin birinci senesini hem de sevgililer gününü sahnede kutlayan çift, geceden fotoğraflarını bu notla paylaştı 👇

Hem gösterilerinin birinci senesini hem de sevgililer gününü sahnede kutlayan çift, geceden fotoğraflarını bu notla paylaştı 👇
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Aşka da geldiler 👇

Aşka da geldiler 👇

Pasta da kestiler 👇

Pasta da kestiler 👇

Ama en ilginci özel yaptırılan güllerle bezeli çelenkteydi! Muhtelemen eşinin tersini ve şimdilerde bir kesim tarafından tepki çektiğini de bilen Eser Yenenler'in "Maşallah karıcığıma" şovu gözlerden kaçmadı!

Ama en ilginci özel yaptırılan güllerle bezeli çelenkteydi! Muhtelemen eşinin tersini ve şimdilerde bir kesim tarafından tepki çektiğini de bilen Eser Yenenler'in "Maşallah karıcığıma" şovu gözlerden kaçmadı!

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sexus severus

ulan ünlü olmak, zengin olmak ne kadar güzel bir şey... nşa'da bu sik kafalıyla, o karı aynı şehire bile denk gelmezlerdi...