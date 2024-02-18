Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın Yüzünü Göstermemeye Yemin Eden Sibil Çetinkaya Şeytanın Bacağını Sonunda Kırdı

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu biliyorsunuz ki. Romantik pozlarlar düşman çatlata Sibil Çetinkaya, sevgilisinin yüzünü doğum günü paylaşımlarıyla ilk kez gösterdi. Gizli kahraman ilan edilen yakışıklı oyuncunun yüzünü görenler paylaşıma yorum yağdırdı.