Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın Yüzünü Göstermemeye Yemin Eden Sibil Çetinkaya Şeytanın Bacağını Sonunda Kırdı
Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın Yüzünü Göstermemeye Yemin Eden Sibil Çetinkaya Şeytanın Bacağını Sonunda Kırdı
Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu biliyorsunuz ki. Romantik pozlarlar düşman çatlata Sibil Çetinkaya, sevgilisinin yüzünü doğum günü paylaşımlarıyla ilk kez gösterdi. Gizli kahraman ilan edilen yakışıklı oyuncunun yüzünü görenler paylaşıma yorum yağdırdı.
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2023 magazinin en bomba olaylarından biri hiç şüphesiz ki, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın yepyeni bir aşka yelken açması oldu.
Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından sır gibi sakladığı gizemli bir beyefendiyle romantik kareler paylaşıyordu. Bu kişinin de oyuncu Şükrü Özyıldız olduğu iddiası epey gündem olmuştu.
Geçtiğimiz eylül ayında doludizgin bir ilişkiye adım atan iki ünlü ismin baş başa çıktıkları tatilde verdikleri sarılmalı bu pozla resmi olarak aşk ilan edilmişti.
Aralarındaki aşk dedikodularının doğru çıkmasından sonra sosyal medyadaki ilk adım Şükrü Bey'den geldi. Bir davete konuşmacı olarak sevdiceğini yalnız bırakmamış bir de üzerine kalpli gurur dolu bi paylaşım yapmıştı.
Biri influencer biri oyuncu olan çiftimizin arasındaki ilişkiyi duymayan kalmadı ama Sibil Çetinkaya, sevgilisinin yüzünü hiç göstermedi.
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Büyük bir merakla takip edilen çiftin yılbaşı pozlarında da aynı manzarayla karşılaşmıştık hatırlarsanız.
Hala Şükrü Özyıldız'ın yüzünü gizlemek için epey bir mesai harcadığına şahitlik ettiğimiz ünlü isim geçtiğimiz saatlerde resmen tabularını yıktı.
Sibil Çetinkaya şeytanın bacağını, sevdiceği Şükrü Özyıldız'ın doğum gününde bir de "Geldiğin yere ışık getiriyosun. İyi ki doğmuşsun. Happy birthday my love 🤍" notuyla kırdı.
Pek çoğumuzun "Ha gayret Sibil! Şükrü'nün yüzünü paylaşacaksın" diye beklediği anlarda peş peşe romantik kareler geldi.
Özellikle Sibil ve Şükrü hayranları birbirinden güzel pozları görünce pozları yorumsuz geçemedi! Hadi gelin, kim ne demiş bi' görelim...
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Siz bu karelere ne diyeceksiniz? Hadi yorumlara...
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