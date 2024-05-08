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İstanbul Boğazı'nda Düzenlenen Özel Defilenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

İstanbul Boğazı'nda Düzenlenen Özel Defilenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.05.2024 - 17:41

Geçtiğimiz akşam Türk modası adına oldukça önemli bir gece düzenlendi. Boğazın hemen yanında droneler eşliğinde yapılan ünlü markanın defilesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Peki gecenin en şık ve rüküş isimleri kimler oldu?

Siz de oy kullanmak isterseniz, hadi ankete!

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Sinem Kobal

Sinem Kobal

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Ece Sükan

Ece Sükan

Merve Özkaynak

Merve Özkaynak

Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Melodi Elbirliler:

Melodi Elbirliler:

Dilara Aydın

Dilara Aydın

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Tuana Yücel

Tuana Yücel

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
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Ece Nayman & Ezgi Fındık

Ece Nayman & Ezgi Fındık

Müjde Uzman

Müjde Uzman

Burçin Terzioğlu

Burçin Terzioğlu

Sibel Taşçıoğlu & Ceren Karakoç

Sibel Taşçıoğlu & Ceren Karakoç

Defne Samyeli

Defne Samyeli
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Rachel Araz

Rachel Araz

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Taha Bilici & Mert Ayaydın & Kerim Sabancı

Taha Bilici & Mert Ayaydın & Kerim Sabancı

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Demet Özdemir

Demet Özdemir
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