İstanbul Boğazı'nda Düzenlenen Özel Defilenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Geçtiğimiz akşam Türk modası adına oldukça önemli bir gece düzenlendi. Boğazın hemen yanında droneler eşliğinde yapılan ünlü markanın defilesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Peki gecenin en şık ve rüküş isimleri kimler oldu?

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