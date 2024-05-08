İstanbul Boğazı'nda Düzenlenen Özel Defilenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
İstanbul Boğazı'nda Düzenlenen Özel Defilenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Geçtiğimiz akşam Türk modası adına oldukça önemli bir gece düzenlendi. Boğazın hemen yanında droneler eşliğinde yapılan ünlü markanın defilesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Peki gecenin en şık ve rüküş isimleri kimler oldu?
Siz de oy kullanmak isterseniz, hadi ankete!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinem Kobal
Yasemin Özilhan
Ece Sükan
Merve Özkaynak
Şevval Şahin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Melodi Elbirliler:
Dilara Aydın
Yasemin Tatlıses
Tuana Yücel
Burcu Esmersoy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ece Nayman & Ezgi Fındık
Müjde Uzman
Burçin Terzioğlu
Sibel Taşçıoğlu & Ceren Karakoç
Defne Samyeli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rachel Araz
Nazlı Sabancı
Taha Bilici & Mert Ayaydın & Kerim Sabancı
Arzu Sabancı
Demet Özdemir
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın