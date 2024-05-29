Donatella Versace Başta Olmak Üzere Kendinden Başka Herkese Benzetilen Gülşen'in Son Hali Dillere Fena Düştü!

Dün gece 48. yaş doğum gününü kutlayan Gülşen'in Edis ve Mabel Matiz'le verdiği poz önce bir 'bu üçlünün pozu şaka mı?' dedirtmiş övgüye boğulmuştu. Fotoğraf yayıldıkça, Gülşen'in son hali dikkat çekti. Kendisi dışında herkese benzetilen ünlü şarkıcı, dillere fena düştü!