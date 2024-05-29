Donatella Versace Başta Olmak Üzere Kendinden Başka Herkese Benzetilen Gülşen'in Son Hali Dillere Fena Düştü!
Donatella Versace Başta Olmak Üzere Kendinden Başka Herkese Benzetilen Gülşen'in Son Hali Dillere Fena Düştü!
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Türk pop müziğinin kraliçesi, kimilerinin sahne kombinleri yüzünden sürekli eleştirdiği, kimilerininse her haline bayıldığı Gülşen dün gece 48. yaşına girdi biliyorsunuz.
Geceye damgasını vuran detay ise Mabel Matiz'i soluna, Edis'i sağına aldığı fotoğraf olmuştu! Fotoğrafa bolca övgü yağdı, bu çok güçlü üçlüyü yan yana görenler epey gaza geldi.
Gelelim konumuza! Gülşen'in Mabel ve Edis'le fotoğrafı yayıldıkça işin rengi değişmeye başladı! Daha önce de birçok kez Donatella Versace'ye benzetilen Gülşen'in son hali yine dillere fena düştü!
Gelin, kendisinden başka herkese benzetilen Gülşen için kimler ne demiş beraber bakalım!👇
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