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Donatella Versace Başta Olmak Üzere Kendinden Başka Herkese Benzetilen Gülşen'in Son Hali Dillere Fena Düştü!

Donatella Versace Başta Olmak Üzere Kendinden Başka Herkese Benzetilen Gülşen'in Son Hali Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.05.2024 - 21:15

Dün gece 48. yaş doğum gününü kutlayan Gülşen'in Edis ve Mabel Matiz'le verdiği poz önce bir 'bu üçlünün pozu şaka mı?' dedirtmiş övgüye boğulmuştu. Fotoğraf yayıldıkça, Gülşen'in son hali dikkat çekti. Kendisi dışında herkese benzetilen ünlü şarkıcı, dillere fena düştü!

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Türk pop müziğinin kraliçesi, kimilerinin sahne kombinleri yüzünden sürekli eleştirdiği, kimilerininse her haline bayıldığı Gülşen dün gece 48. yaşına girdi biliyorsunuz.

Türk pop müziğinin kraliçesi, kimilerinin sahne kombinleri yüzünden sürekli eleştirdiği, kimilerininse her haline bayıldığı Gülşen dün gece 48. yaşına girdi biliyorsunuz.

Geceye damgasını vuran detay ise Mabel Matiz'i soluna, Edis'i sağına aldığı fotoğraf olmuştu! Fotoğrafa bolca övgü yağdı, bu çok güçlü üçlüyü yan yana görenler epey gaza geldi.

Geceye damgasını vuran detay ise Mabel Matiz'i soluna, Edis'i sağına aldığı fotoğraf olmuştu! Fotoğrafa bolca övgü yağdı, bu çok güçlü üçlüyü yan yana görenler epey gaza geldi.

E tabii bir de Gülşen'in kıvırmalara doyamadığı Edis ve Mabel Matiz'in de eşlik ettiği dans performansı vardı... Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Gelelim konumuza! Gülşen'in Mabel ve Edis'le fotoğrafı yayıldıkça işin rengi değişmeye başladı! Daha önce de birçok kez Donatella Versace'ye benzetilen Gülşen'in son hali yine dillere fena düştü!

Gelelim konumuza! Gülşen'in Mabel ve Edis'le fotoğrafı yayıldıkça işin rengi değişmeye başladı! Daha önce de birçok kez Donatella Versace'ye benzetilen Gülşen'in son hali yine dillere fena düştü!

Gelin, kendisinden başka herkese benzetilen Gülşen için kimler ne demiş beraber bakalım!👇

Gelin, kendisinden başka herkese benzetilen Gülşen için kimler ne demiş beraber bakalım!👇
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