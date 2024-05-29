Kızının Velayeti İçin Babası ve Eski Eşinin İş Birliği Yaptığını Açıklayan Deniz Akkaya'dan Sert Aile İtirafı!
Kızının Velayeti İçin Babası ve Eski Eşinin İş Birliği Yaptığını Açıklayan Deniz Akkaya'dan Sert Aile İtirafı!
Kızıyla yaşadığı sorun her geçen dakika büyüyen Deniz Akkaya, kızının ifadesinin ortaya çıkmasının ardından öz babası ve eski eşinin iş birliği yaptığını öğrendiğini açıkladı. Ailesine, özellikle de eski eşine velayeti alması için yardım eden babasına öfke kusan Akkaya'nın açıklamaları yeniden ağızları açık bıraktı.
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Uzun bir süredir ortalarda olmayan Deniz Akkaya'nın 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
Her geçen dakika daha da büyük bir tartışma konusuna dönen olay, Deniz Akkaya'nın kızının kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitleyip fiziksel saldırıda bulunduğunu açıklamasıyla başlamıştı.
Polislerin dahil olduğu olayın ardından işler iyice büyüdü. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Sosyal Hizmetler bu açıklamalardan sonra devreye girerek ünlü mankenin kızını korumaya aldı. Fakat bu haber yayıldıktan kısa bir süre sonra açıklama yapan Deniz Akkaya, kızını kendi rızasıyla burnu sürtsün diye teslim ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz saatlerde, yine Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'den konuya dair yeni bir gelişme aktarılmış, Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıkmıştı.
Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında kimilerinin büyük tepkisini çeken ve sert eleştirilerine maruz kalan Deniz Akkaya, Twitter hesabından paylaşımlar yapmaya devam etti. Ve bir bomba gelişme daha yaşandı.
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Öz babası, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya ve eski eşi Efe Önbilgin'in kızının velayetini almak için iş birliği yaptığını öğrendiğini söyledi, planlarının detaylarından bahsetti. Ardından, babasına öfkesini kustu, "senelerce babamın bana uyguladığı şiddet, anneme yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün, sıra bana geldi belli ki" serzenişinde bulundu.
Ardından ailesinin "manyaklıklarını" senelerdir gizlediğini vurgulayan Akkaya, "aldığım terbiye nedeniyle kan kustum kızılcık şerbeti içtim ama yeter, bu artık bardağı taşıran son damla oldu" dedi.
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