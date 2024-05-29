Kızının Velayeti İçin Babası ve Eski Eşinin İş Birliği Yaptığını Açıklayan Deniz Akkaya'dan Sert Aile İtirafı!

Kızıyla yaşadığı sorun her geçen dakika büyüyen Deniz Akkaya, kızının ifadesinin ortaya çıkmasının ardından öz babası ve eski eşinin iş birliği yaptığını öğrendiğini açıkladı. Ailesine, özellikle de eski eşine velayeti alması için yardım eden babasına öfke kusan Akkaya'nın açıklamaları yeniden ağızları açık bıraktı.