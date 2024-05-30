Rafah Katliamı Hakkında Ne Düşündüğü Sorulan Defne Samyeli'den Tepki Çeken Açıklama!
Rafah Katliamı Hakkında Ne Düşündüğü Sorulan Defne Samyeli'den Tepki Çeken Açıklama!
Katıldığı bir davette Rafah'taki katliam hakkında ne düşündüğü sorulan Defne Samyeli'nin verdiği cevap sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Dünyadan gelen tepkilere rağmen Filistin’de katliam yapmaya devam eden İsrail, geçtiğimiz günlerde yıkımlarına bir yenisini daha ekleyerek sivillerin Rafah kentine kurduğu çadır kentleri bombalamıştı.
İçerisinde çocukların da olduğu yüzlerce masum kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, birçok ünlü isim katliama tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.
Geçtiğimiz saatlerde, Magazin Burada muhabiri tarafından görüntülenen ve konuya ilişkin de sosyal medya hesabında herhangi bir paylaşımda bulunmayan Defne Samyeli'ye Rafah katliamı hakkında ne düşündüğü soruldu.
Bu sorunun da bu soruya verilen cevapların da tribüne oynamak olduğunu düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli'nin açıklaması tepki çekti.
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