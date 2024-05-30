Güvenç Dağüstün'den Ahmet Uğurlu'nun Ölümü Üzerinden Cannes'ta Ülkemizi Temsil Edenlere Cinsiyetçi Yorum!
Güvenç Dağüstün'den Ahmet Uğurlu'nun Ölümü Üzerinden Cannes'ta Ülkemizi Temsil Edenlere Cinsiyetçi Yorum!
Ahmet Uğurlu'nun ölümü üzerinden bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes'da ülkemizi temsil edenlere cinsiyetçi bir yorumda bulunan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde, Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Ahmet Uğurlu'yu kaybettik.
En son sevilen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde 'Emekli Başkomiser Aziz' rolüyle karşımıza çıkan 71 yaşındaki kıymetli oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğdu.
Birçok ünlü isim, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirirken Ahmet Uğurlu'nun ölümü üzerinden Cannes'da ülkemizi temsil edenlere cinsiyetçi bir yorumda bulunan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Dağüstün'ün "Cannes’da yürüyen memelerinizden daha diktir ölülerimiz" sözleri büyük tepki çekti.
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