Biricik Eşi Pelin Karahan'ı Ekranda Görmemeye Tahammülü Olmayan Bedri Güntay'dan Yapımcılara İkinci Sitem!
Biricik Eşi Pelin Karahan'ı Ekranda Görmemeye Tahammülü Olmayan Bedri Güntay'dan Yapımcılara İkinci Sitem!
Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, ikinci kez eşinin herhangi bir yapımda yer almıyor oluşunu vurgulayarak yapımcılara ve sektöre sitem etti!
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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak hayatımıza giren, o günden bu yana da hem duru güzelliği, hem başarılı oyunculuğuyla tüm gözleri üzerine toplayan Pelin Karahan'ı tanımayanınız yoktur.
Belki denk gelmişsinizdir, 2014'ten bu yana Bedri Güntay'la evli olan Pelin Karahan, en son biricik kocasıyla bir davette görüntülenmişti.
Röportajda dikkat çeken detay ise Bedri Güntay'ın "eşim ekrana dönene kadar dizi izlemeyeceğim" açıklaması ve yapımcılara sitemi olmuştu.
Eşinin ekranda yer almayışına tahammülü kalmayan Bedri Güntay, geçtiğimiz dakikalarda bu meseleyi yeniden açmaya karar verdi! 🙈
Yine @muhabironline tarafından bir davette görüntülenen karı kocaya geçen günkü yapımcı sitemi soruldu! Bedri Güntay ısrarından vazgeçmedi, Pelin Karahan tatlı tatlı utandı 😂
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"Yani ben haklıyım, Pelin oynayınca seyredeceğim. Bütün kanallarda hep aynı oyuncular, hep aynı insanlar. O duyguyu kaybettim artık" diyen Bedri Güntay'a bu sefer Pelin Karahan da katıldı üstelik! "Sektörde tekelcilik var" dedi.
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