Eski Aşk Yeniden Alevlendi: Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Lucas Torreira Maç Totemini Devrim Özkan'dan Aldı
Eski Aşk Yeniden Alevlendi: Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Lucas Torreira Maç Totemini Devrim Özkan'dan Aldı
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira’nın 8 ay önce sona eren ilişkilerinin yeniden başladığı iddia ediliyordu. Maç öncesi Devrim Özkan, sahayı görmeye çıkan Lucas Torreira'ya başarlar dilerken çekilen fotoğraf 'eski aşk yeniden alevlendi' dedirtti!
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Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreria'nın arasındaki aşk, ikilinin romantik paylaşımlarıyla sosyal medyadan takip ediliyordu.
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8 ay önce gözler önünde yaşadıkları aşklarını birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkarak ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silerek bitirdiklerini gösteren ikili magazin manşetlerine yerleşmişti.
Ancak son günlerde, Torreira ve Özkan cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Özkan ve Torreira, 8 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek yemek yedi.
Bu söylentiler, çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini tekrar takibe almasıyla güçlendi. Özkan’ın, maç öncesinde Torreira’ya başarı dilemesi ve futbolcunun Özkan’ın elini öperken verdiği görüntüler, eski aşklarının yeniden başladığı yönündeki spekülasyonları arttırdı.
Devrim Özkan ve Lucas Torreira’nın bu karesi 'eski aşk yeniden alevlendi' dedirtti!
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