Ester Exposito Sevgilisi Vinicius Junior'a Olan Hayranlığını Dile Getirince Goygoycuların Eline Fena Düştü!
Ester Exposito Sevgilisi Vinicius Junior'a Olan Hayranlığını Dile Getirince Goygoycuların Eline Fena Düştü!
Futbolun yıldız isimlerinden Vinicius Junior ve ünlü oyuncu Ester Expósito’nun aşk yaşadığı haberleri duyanların ağzını açık bırakmıştı hatırlarsanız. Güzel ismin nispet yaparcasına sevgilisini övmesi ise goygoycuların diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşil sahaların genç yıldızı Vinicius Junior ve ünlü oyuncu Ester Expósito’nun aşk hikayesi, magazinin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu ilişkilerden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 senesinde ortaya atılan iddialara göre, Vinicius ve Ester arasında tutkulu bir ilişki başlamış ve bu ilişki, sosyal medyada yayılan özel mesajlar ve birlikte katıldıkları etkinliklerle daha da ilgi çekici bir hal almıştı.
"Elite" ve "Alguien tiene que morir" gibi projeleriyle tanınan Ester Exposito ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu olarak futbol dünyasında parlayan Vinicius Junior'un birlikteliği magazin manşetlerine damga vurmuştu.
Aşk haberleriyle konuşulan çift kısa süre sonra Vinicius Junior’ın Instagram hesabının hacklemesiyle ve futbolcunun Ester Expósito’ya gönderdiği özel mesajlarla gündeme gelmişti.
Son olarak, Ester Expósito’nun sevgilisi Vinicius hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar dikkat çekti. Expósito, Vinicius'u "dünyanın en tatlı erkeği" olarak övmesi sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem futbol hem de sinema dünyasının parlayan yıldızlarının bu özel ilişkisi, hem hayranlar hem de medya tarafından ilgiyle takip edilmeye devam edilirken güzel ismin bu yorumu X ahalisinin diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın