Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ester Exposito Sevgilisi Vinicius Junior'a Olan Hayranlığını Dile Getirince Goygoycuların Eline Fena Düştü!

Ester Exposito Sevgilisi Vinicius Junior'a Olan Hayranlığını Dile Getirince Goygoycuların Eline Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 22:07

Futbolun yıldız isimlerinden Vinicius Junior ve ünlü oyuncu Ester Expósito’nun aşk yaşadığı haberleri duyanların ağzını açık bırakmıştı hatırlarsanız. Güzel ismin nispet yaparcasına sevgilisini övmesi ise goygoycuların diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeşil sahaların genç yıldızı Vinicius Junior ve ünlü oyuncu Ester Expósito’nun aşk hikayesi, magazinin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu ilişkilerden biri haline geldi.

Yeşil sahaların genç yıldızı Vinicius Junior ve ünlü oyuncu Ester Expósito’nun aşk hikayesi, magazinin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu ilişkilerden biri haline geldi.

2022 senesinde ortaya atılan iddialara göre, Vinicius ve Ester arasında tutkulu bir ilişki başlamış ve bu ilişki, sosyal medyada yayılan özel mesajlar ve birlikte katıldıkları etkinliklerle daha da ilgi çekici bir hal almıştı.

2022 senesinde ortaya atılan iddialara göre, Vinicius ve Ester arasında tutkulu bir ilişki başlamış ve bu ilişki, sosyal medyada yayılan özel mesajlar ve birlikte katıldıkları etkinliklerle daha da ilgi çekici bir hal almıştı.

"Elite" ve "Alguien tiene que morir" gibi projeleriyle tanınan Ester Exposito ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu olarak futbol dünyasında parlayan Vinicius Junior'un birlikteliği magazin manşetlerine damga vurmuştu.

"Elite" ve "Alguien tiene que morir" gibi projeleriyle tanınan Ester Exposito ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu olarak futbol dünyasında parlayan Vinicius Junior'un birlikteliği magazin manşetlerine damga vurmuştu.

Aşk haberleriyle konuşulan çift kısa süre sonra Vinicius Junior’ın Instagram hesabının hacklemesiyle ve futbolcunun Ester Expósito’ya gönderdiği özel mesajlarla gündeme gelmişti.

Aşk haberleriyle konuşulan çift kısa süre sonra Vinicius Junior’ın Instagram hesabının hacklemesiyle ve futbolcunun Ester Expósito’ya gönderdiği özel mesajlarla gündeme gelmişti.

Son olarak, Ester Expósito’nun sevgilisi Vinicius hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar dikkat çekti. Expósito, Vinicius'u "dünyanın en tatlı erkeği" olarak övmesi sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı!

Son olarak, Ester Expósito’nun sevgilisi Vinicius hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar dikkat çekti. Expósito, Vinicius'u "dünyanın en tatlı erkeği" olarak övmesi sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hem futbol hem de sinema dünyasının parlayan yıldızlarının bu özel ilişkisi, hem hayranlar hem de medya tarafından ilgiyle takip edilmeye devam edilirken güzel ismin bu yorumu X ahalisinin diline düştü.

Hem futbol hem de sinema dünyasının parlayan yıldızlarının bu özel ilişkisi, hem hayranlar hem de medya tarafından ilgiyle takip edilmeye devam edilirken güzel ismin bu yorumu X ahalisinin diline düştü.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın