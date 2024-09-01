Eşinin “Çok Yoruldum” Dediği İşleri İroniyle Paylaşan Kişiye Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Kadınların yaptığı ev işleri, eşleri tarafından hafife alınabilir ve göz ardı edilebilir. Sosyal medya kullanıcısı bir kişi de eşinin yaptığı işleri hafife alarak ironi yaptı.
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Videoyu "Eşimin çok yorulduğu ev işlerini yapıyorumdur..." başlığıyla paylaşan kişi, sadece düğmelere basarak yoruluyormuş gibi yaptı.
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Eşinin yaptığı ev işlerini hafife alan sosyal medya kullanıcısı, yaptığı 'ironi' paylaşımıyla sosyal medyada tepki topladı.
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