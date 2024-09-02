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İyi ki Varsın! Olimpiyat Şampiyonu Öznur Cüre Girdi'nin Göz Yaşartan Hikayesi

İyi ki Varsın! Olimpiyat Şampiyonu Öznur Cüre Girdi'nin Göz Yaşartan Hikayesi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 16:50

Para Okçuluk Müsabakaları'nda, kadınlar makaralı yay kategorisinde mücadele eden Öznur Cüre Girdi, finalde İranlı rakibi Fatemeh Hemmati'yi 144-141'lik skorla mağlup ederek paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

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Ülkemize 16 yıl aradan sonra altın madalya kazandıran Öznur Cüre, 17 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunma hikayesini paylaştı. Spora nasıl sarıldığını anlatan Cüre, azmi ve kararlılığıyla ilham kaynağı oldu.

Ülkemize 16 yıl aradan sonra altın madalya kazandıran Öznur Cüre, 17 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunma hikayesini paylaştı. Spora nasıl sarıldığını anlatan Cüre, azmi ve kararlılığıyla ilham kaynağı oldu.

Aynı zamanda samimiyeti ve güzel kalbiyle hepimizi kendine hayran bırakan Girdi, en büyük hayalinin annesiyle beraber Los Angeles'ta yarışmak olduğunu söyledi.

Aynı zamanda samimiyeti ve güzel kalbiyle hepimizi kendine hayran bırakan Girdi, en büyük hayalinin annesiyle beraber Los Angeles'ta yarışmak olduğunu söyledi.

Öznur'u bir kere daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz 🎊

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