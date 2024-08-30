Milli Tekvandocu Gamze Gürdal Paris'te Gümüş Madalyanın Sahibi Oldu!

Milli tekvandocu Gamze Gürdal, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı. Sporcumuz, finalde Çinli rakibine mağlup olsa da, kariyerinin ilk Paralimpik madalyasını elde ederek Türkiye'yi gururlandırdı.