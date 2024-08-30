Milli Tekvandocu Gamze Gürdal Paris'te Gümüş Madalyanın Sahibi Oldu!
Milli Tekvandocu Gamze Gürdal Paris'te Gümüş Madalyanın Sahibi Oldu!
Milli tekvandocu Gamze Gürdal, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı. Sporcumuz, finalde Çinli rakibine mağlup olsa da, kariyerinin ilk Paralimpik madalyasını elde ederek Türkiye'yi gururlandırdı.
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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.
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Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.
Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.
Gümüş madalya anı 👇
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