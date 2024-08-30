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Milli Para Tekvandocumuz Mahmut Bozteke Olimpiyat Şampiyonu!

Milli Para Tekvandocumuz Mahmut Bozteke Olimpiyat Şampiyonu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 23:28

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda milli para taekwondocu Mahmut Bozteke, ülkemize büyük gurur yaşattı. Sporcumuz, altın madalyanın sahibi oldu.

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Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kilo finalinde Moğolistan’dan Bolor-Erdene Ganbat’ı 9-7 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kilo finalinde Moğolistan’dan Bolor-Erdene Ganbat’ı 9-7 mağlup ederek altın madalya kazandı.

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