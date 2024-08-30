Milli Para Tekvandocumuz Mahmut Bozteke Olimpiyat Şampiyonu!
Milli Para Tekvandocumuz Mahmut Bozteke Olimpiyat Şampiyonu!
2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda milli para taekwondocu Mahmut Bozteke, ülkemize büyük gurur yaşattı. Sporcumuz, altın madalyanın sahibi oldu.
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Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kilo finalinde Moğolistan’dan Bolor-Erdene Ganbat’ı 9-7 mağlup ederek altın madalya kazandı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda altın adalyaya ulaştığımız an!
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