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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk - Nesim Turan İkilisinden Bronz Madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk - Nesim Turan İkilisinden Bronz Madalya

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 19:56

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

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South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcularımız, bronz madalyanın sahibi oldu.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcularımız, bronz madalyanın sahibi oldu.
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