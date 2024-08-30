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Nazar Değdi: Ferdi Kadıoğlu Brighton'daki İlk Antrenmanında Sakatlandı

Nazar Değdi: Ferdi Kadıoğlu Brighton'daki İlk Antrenmanında Sakatlandı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 18:16

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yeni kulübüyle ilk antrenmanında sakatlık yaşadı. Milli futbolcunun en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Brighton'ın yeni futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

Brighton'ın yeni futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

Takımla ilk antrenmanına çıkan milli oyuncu, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Takımla ilk antrenmanına çıkan milli oyuncu, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Gazeteci İbrahim Seten, Ferdi'nin grade 2 kas yırtığı olduğunu aktardı.

Gazeteci İbrahim Seten, Ferdi'nin grade 2 kas yırtığı olduğunu aktardı.

Seten, başarılı sol bekin en az 4-5 hafta forma giyemeyeceğini belirtti.

Seten, başarılı sol bekin en az 4-5 hafta forma giyemeyeceğini belirtti.

Sakatlığı TFF de duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi'nin kadrosunda yer almadığı bildirildi.

Sakatlığı TFF de duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi'nin kadrosunda yer almadığı bildirildi.
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İbrahim Seten'in paylaşımı 👇

İbrahim Seten'in paylaşımı 👇
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