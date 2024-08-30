Transfer Açıklandı: Sofyan Ambarat Resmen Fenerbahçe'de!
Transfer Açıklandı: Sofyan Ambarat Resmen Fenerbahçe'de!
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala orta sahaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu Fiorentina'dan Sofyan Ambarat ile güçlendirdi.
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Fenerbahçe taraftarların uzun süredir beklediği orta saha transferi gerçekleşti.
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Sarı-lacivertliler, İtalya Seri A ekibi Fiorentina'nın Faslı oyuncusu Ambarat'ı 13 milyon euro mecburi satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattı.
İstanbul'a gelen 28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Amrabat, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da geçirmişti.
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