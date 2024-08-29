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Öve Öve Bitiremiyorlar: Ferdi Kadıoğlu'nun Yeni Takımı Brighton Etkileşimin Tadını Aldı

Öve Öve Bitiremiyorlar: Ferdi Kadıoğlu'nun Yeni Takımı Brighton Etkileşimin Tadını Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 12:11

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçe'den yeni transferi Ferdi Kadıoğlu, kulübün adeta gözdesi oldu. Milli futbolcu, imzayı attıktan sosyal medya paylaşımlarında öne çıktı.

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Brigton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Brigton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, kulübün sosyal medyadaki görünürlüğünde daha şimdiden ciddi bir fark yarattı.

Mavi-beyazlılar, Türk futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Mavi-beyazlılar, Türk futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

X'ten yapılan paylaşımda 'Sarı ve mavi sana yakışıyor Ferdi' ifadesini kullandı.

Ferdi'nin deplasman formasını giydiği fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Ferdi'nin deplasman formasını giydiği fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi.

"Tüm Türkiye artık Brighton taraftarı"

"Tüm Türkiye artık Brighton taraftarı"
twitter.com

"Evet tabii ki"

"Evet tabii ki"
twitter.com
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"Kesinlikle öyle"

"Kesinlikle öyle"
twitter.com

"Bak daha iyisi var"

"Bak daha iyisi var"
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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