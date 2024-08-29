Öve Öve Bitiremiyorlar: Ferdi Kadıoğlu'nun Yeni Takımı Brighton Etkileşimin Tadını Aldı
Öve Öve Bitiremiyorlar: Ferdi Kadıoğlu'nun Yeni Takımı Brighton Etkileşimin Tadını Aldı
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçe'den yeni transferi Ferdi Kadıoğlu, kulübün adeta gözdesi oldu. Milli futbolcu, imzayı attıktan sosyal medya paylaşımlarında öne çıktı.
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Brigton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
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Mavi-beyazlılar, Türk futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.
Ferdi'nin deplasman formasını giydiği fotoğrafı büyük ilgi gördü.
"Tüm Türkiye artık Brighton taraftarı"
"Evet tabii ki"
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"Kesinlikle öyle"
"Bak daha iyisi var"
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