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Galatasaray'daki Kötü Gidişatın Sebebi Belli Oldu: Futbolcular Okan Buruk ile Görüşmüş

Galatasaray'daki Kötü Gidişatın Sebebi Belli Oldu: Futbolcular Okan Buruk ile Görüşmüş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 15:14 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 15:26

Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ligdeki ilk iki maçını kazansa da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından performans düşüklüğünün sebebinin mali konular olduğu ifade edildi. (Milliyet Skorer - Nevzat Dindar)

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Vaatler yerine getirilmemiş.

Vaatler yerine getirilmemiş.

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı bazı futbolcular, mayıs ayından bu yana şampiyonluk primlerini alamamış. Bu durum da oyuncuların motivasyonunu oldukça düşürmüş.

Florya'ya yakın kaynaklar, konuyla alakalı olarak şunları paylaştı:

Florya'ya yakın kaynaklar, konuyla alakalı olarak şunları paylaştı:

'3 ay oldu daha primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu. Galatasaray’da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vadedilmedi”

Oyuncular, Okan Buruk'a da gitmiş.

Oyuncular, Okan Buruk'a da gitmiş.

Futbolcuların, ödenmeyen primler için teknik direktörleri Okan Buruk'a başvurduklarını ancak buna rağmen gergin ortamın dağılmadığı belirtilenler arasında.

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