Galatasaray'daki Kötü Gidişatın Sebebi Belli Oldu: Futbolcular Okan Buruk ile Görüşmüş

'3 ay oldu daha primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu. Galatasaray’da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vadedilmedi”