Galatasaray'daki Kötü Gidişatın Sebebi Belli Oldu: Futbolcular Okan Buruk ile Görüşmüş
Galatasaray'daki Kötü Gidişatın Sebebi Belli Oldu: Futbolcular Okan Buruk ile Görüşmüş
Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ligdeki ilk iki maçını kazansa da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından performans düşüklüğünün sebebinin mali konular olduğu ifade edildi. (Milliyet Skorer - Nevzat Dindar)
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Vaatler yerine getirilmemiş.
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Florya'ya yakın kaynaklar, konuyla alakalı olarak şunları paylaştı:
Oyuncular, Okan Buruk'a da gitmiş.
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