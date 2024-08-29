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Artık Ancelotti'nin İlk Tercihleri Arasında: Real Madrid'de Arda Güler Modric'i Geride Bıraktı

Artık Ancelotti'nin İlk Tercihleri Arasında: Real Madrid'de Arda Güler Modric'i Geride Bıraktı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 10:08

Real Madrid'in Valladolid'i konuk ettiği maçta gol atamasa da iyi bir performans ortaya koyan Arda Güler'in bu sezon daha çok forma şansı bulabileceği ve tecrübeli orta saha Luka Modric'i şimdiden geride bıraktığı belirtildi.

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Fernando Burgos, Real Madrid'e dair son gelişmeleri aktardı

Fernando Burgos, Real Madrid'e dair son gelişmeleri aktardı

İspanya basınından Onda Cero’da yorumculuk yapan Şilili eski futbolcu, 'Modric, Arda Güler ve Brahim’in gerisinde yer alıyor. Ancelotti, tercihini Güler ve Brahim Diaz arasında yaptığını belirtti ve Modric’ten hiç bahsetmedi' diye konuştu.

Arda'nın forma rekabetinin Diaz ile olacağını belirtti

Arda'nın forma rekabetinin Diaz ile olacağını belirtti

Burgos, sözlerine 'Bundan sonra Modric artık orta sahada ilk akla gelen seçenek olmayacak. Arda ve Brahim Diaz’ın sahadaki performansı da Ancelotti’nin kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı' diyerek devam etti.

Ancelotti, "iyi bir maç çıkardı" demişti

Ancelotti, "iyi bir maç çıkardı" demişti

Valladolid maçının ardından konuşan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'den memnun olduğunu dile getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, milli futbolcu için 'Arda Güler orta saha olarak başladı. Bugün seçimim onun ve Brahim arasındaydı ve ona süre vermenin iyi olacağını düşündüm. Sonuç olarak iyi bir maç çıkardı' ifadelerini kullanmıştı.

Las Palmas maçına da ilk 11 başlayabilir

Las Palmas maçına da ilk 11 başlayabilir

Eflatun-beyazlılar, LaLiga'nın üçüncü haftasında bu gece saat 22.30'da Las Palmas'a konuk olacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bellingham, sakatlanmıştı

Bellingham, sakatlanmıştı

İngiliz futbolcunun geçtiğimiz hafta sağ bacağındaki ince plantar kasında sakatlık tespit edildiği duyurulmuştu. Yıldız oyuncunun en az bir buçuk ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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