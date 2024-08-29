Artık Ancelotti'nin İlk Tercihleri Arasında: Real Madrid'de Arda Güler Modric'i Geride Bıraktı
Artık Ancelotti'nin İlk Tercihleri Arasında: Real Madrid'de Arda Güler Modric'i Geride Bıraktı
Real Madrid'in Valladolid'i konuk ettiği maçta gol atamasa da iyi bir performans ortaya koyan Arda Güler'in bu sezon daha çok forma şansı bulabileceği ve tecrübeli orta saha Luka Modric'i şimdiden geride bıraktığı belirtildi.
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