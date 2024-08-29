Artık Ancelotti'nin İlk Tercihleri Arasında: Real Madrid'de Arda Güler Modric'i Geride Bıraktı

Valladolid maçının ardından konuşan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'den memnun olduğunu dile getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, milli futbolcu için 'Arda Güler orta saha olarak başladı. Bugün seçimim onun ve Brahim arasındaydı ve ona süre vermenin iyi olacağını düşündüm. Sonuç olarak iyi bir maç çıkardı' ifadelerini kullanmıştı.