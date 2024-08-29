Icardi'nin Yeni Arabasının Fiyatı Young Boys'un Maaş Bütçesinden Daha Fazla!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a her iki maçta da mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'nde yol alma hayalini noktaladı. Şampiyonlar Ligi’ne katılım ve maç gelirlerinden elde edilecek en az 25 milyon euroluk gelir de bu sonuçla birlikte kaçmış oldu.