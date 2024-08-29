Icardi'nin Yeni Arabasının Fiyatı Young Boys'un Maaş Bütçesinden Daha Fazla!
Icardi'nin Yeni Arabasının Fiyatı Young Boys'un Maaş Bütçesinden Daha Fazla!
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım konumunda bulunan Galatasaray, sürpriz bir sonuçla dev organizasyona veda etti. Turnuvadan elenme, sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük bir tepkiye neden olurken iki takım arasındaki mali dengesizlik de göze çarptı. (Patronlar Dünyası)
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Galatasaray, Young Boys engelini geçemedi
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