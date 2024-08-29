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Galatasaray
Icardi'nin Yeni Arabasının Fiyatı Young Boys'un Maaş Bütçesinden Daha Fazla!

Icardi'nin Yeni Arabasının Fiyatı Young Boys'un Maaş Bütçesinden Daha Fazla!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 08:44

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım konumunda bulunan Galatasaray, sürpriz bir sonuçla dev organizasyona veda etti. Turnuvadan elenme, sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük bir tepkiye neden olurken iki takım arasındaki mali dengesizlik de göze çarptı. (Patronlar Dünyası)

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Galatasaray, Young Boys engelini geçemedi

Galatasaray, Young Boys engelini geçemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a her iki maçta da mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'nde yol alma hayalini noktaladı. Şampiyonlar Ligi’ne katılım ve maç gelirlerinden elde edilecek en az 25 milyon euroluk gelir de bu sonuçla birlikte kaçmış oldu.

Kadro değerleri arasındaki uçurum dikkat çekti

Kadro değerleri arasındaki uçurum dikkat çekti

TransferMarkt verilerine göre, Young Boys’un 30 kişilik kadrosunun toplam piyasa değeri 63,2 milyon euro. Galatasaray’ın kadro değeri ise 209,3 milyon euro. Young Boys’a karşı sahaya çıkan ilk 11’inde yer alan oyuncularından Mauro Icardi, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Lucas Torreira ve Sara'nın piyasa değeri, toplamda Young Boys’un tüm kadrosundan daha fazla.

Icardi'nin yeni arabası, Young Boys'un maaş maliyetini geride bıraktı

Icardi'nin yeni arabası, Young Boys'un maaş maliyetini geride bıraktı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin kısa bir süre önce aldığı Lamborghini Urus, 1 milyon 370 bin euroluk fiyatıyla Young Boys kadrosundaki tüm oyuncuların maaşlarının toplamını geçiyor. Ayrıca, Icardi ve eski eşi Wanda Nara’nın 2024 yılı başında açıklanan ortak serveti, 63 milyon euro değerinde ve bu rakam Young Boys kadrosunun toplam bütçesine de eş değer.

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