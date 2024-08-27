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Milyon Eurolar Kaçtı: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesinin Faturası Ağır Oldu

Milyon Eurolar Kaçtı: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesinin Faturası Ağır Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 01:17

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig sistemine katılma fırsatını kaçırarak ciddi bir gelirden oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Young Boys'a toplamda 4-2'lik skorla elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Young Boys'a toplamda 4-2'lik skorla elendi.

Evinde oynanan ilk maçı 3-2 kazanan İsviçre temsilcisi, İstanbul'da da sahadan 1-0'la ayrıldı ve tur atladı.

Büyük fırsattan yararlanılamadı

Büyük fırsattan yararlanılamadı

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni lig etabına kalamayarak mali açıdan yara aldı.

25 milyon euro kaybedildi

25 milyon euro kaybedildi

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan GalatasarayŞampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 25 milyon euro kazanma şansını da yakalayamadı.

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