Milyon Eurolar Kaçtı: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesinin Faturası Ağır Oldu
Milyon Eurolar Kaçtı: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Elenmesinin Faturası Ağır Oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig sistemine katılma fırsatını kaçırarak ciddi bir gelirden oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Young Boys'a toplamda 4-2'lik skorla elendi.
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Büyük fırsattan yararlanılamadı
25 milyon euro kaybedildi
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