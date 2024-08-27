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Galatasaray'ın Young Boys'a Elenerek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etmesine Gelen Tepkiler

Galatasaray'ın Young Boys'a Elenerek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etmesine Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 00:45

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a toplamda 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan oyunu, ortaya koyulan mücadeleyi eleştirirken yönetimlerinden de istifa istedi.

Maçı kaçıranlar için detaylar 👇

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Karşılaşmaya dair yorumlar 👇

Karşılaşmaya dair yorumlar 👇
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mesut binici

yazık oldu hemde çok yazık.... çift forvet nedir arkadaş ikiside bırak koşmayı yürüyecek alan bulamadı.......

ercan doğan

bazen elenmek iyidir. averaj takımı olacaktık turu geçseydik

Eray

Yanak okşatmayınca max gese...