Galatasaray'ın Young Boys'a Elenerek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etmesine Gelen Tepkiler
Galatasaray'ın Young Boys'a Elenerek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etmesine Gelen Tepkiler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a toplamda 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan oyunu, ortaya koyulan mücadeleyi eleştirirken yönetimlerinden de istifa istedi.
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Karşılaşmaya dair yorumlar 👇
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yazık oldu hemde çok yazık.... çift forvet nedir arkadaş ikiside bırak koşmayı yürüyecek alan bulamadı.......
bazen elenmek iyidir. averaj takımı olacaktık turu geçseydik
Yanak okşatmayınca max gese...