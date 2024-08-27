Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kerem görmesin 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çok güzel zamanlardı...
3. Hatırlatmayın adama 😄
4. Var mı aklınıza gelen bir isim?
5. Son senelerde tam böyle gerçekten 😯
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgisi bambaşka 🫡
7. Düz mantık 😂
8. Çok başarılı 👌
9. Farklı bir tarzı var 🤐
10. Sakatlığını atlatmış 🤨
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kendisi için kötü bir maçtı
12. Krunic sevdası son buldu 😐
13. Herkesin bu anı beklediğin kesin ama...
14. Kulübe olan bağlılığı (!)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın