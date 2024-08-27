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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 17:34

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Kerem görmesin 😂

1. Kerem görmesin 😂
twitter.com

2. Çok güzel zamanlardı...

2. Çok güzel zamanlardı...
twitter.com

3. Hatırlatmayın adama 😄

3. Hatırlatmayın adama 😄
twitter.com

4. Var mı aklınıza gelen bir isim?

4. Var mı aklınıza gelen bir isim?
twitter.com

5. Son senelerde tam böyle gerçekten 😯

5. Son senelerde tam böyle gerçekten 😯
twitter.com
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6. Sevgisi bambaşka 🫡

6. Sevgisi bambaşka 🫡
twitter.com

7. Düz mantık 😂

7. Düz mantık 😂
twitter.com

8. Çok başarılı 👌

8. Çok başarılı 👌
twitter.com

9. Farklı bir tarzı var 🤐

9. Farklı bir tarzı var 🤐
twitter.com

10. Sakatlığını atlatmış 🤨

10. Sakatlığını atlatmış 🤨
twitter.com
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11. Kendisi için kötü bir maçtı

11. Kendisi için kötü bir maçtı
twitter.com

12. Krunic sevdası son buldu 😐

12. Krunic sevdası son buldu 😐
twitter.com

13. Herkesin bu anı beklediğin kesin ama...

13. Herkesin bu anı beklediğin kesin ama...
twitter.com

14. Kulübe olan bağlılığı (!)

14. Kulübe olan bağlılığı (!)
twitter.com

15. Sizce nasıl? 😆

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16. City'e döndü...

17. 😂😂

18. EURO 2024 akıllara geldi 😂

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