Eski Futbolcu Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin Temizliğine Yardım Etti
Eski Futbolcu Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin Temizliğine Yardım Etti
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Başakşehir'in formasını giyen Mesut Özil, Üsküdar’da bulunan tarihi Şemsi Ahmet Paşa Cami'nin temizliği sırasında gönüllü olarak çalıştı.
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Başakeşhir'de futbolu bırakmıştı
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Vücut gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti
Cami temizliğine yardım ederken görüntülendi
İşte o anlar 👇
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Birileri vekillik istiyor galiba
Ne kolpacı adamsın sen be!! Arsenalde oynarken balondan çektiklerini unutmadık
Onediyo ve yine iktidar tezeği yine iktidarın yalaka popcularina mehtiyelerde