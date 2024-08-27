Eski Futbolcu Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin Temizliğine Yardım Etti

Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinin önemli bir parçası olan Mesut Özil, 2021 yılının başında Fenerbahçe ile anlaşarak Süper Lig'e adım atmıştı. Alman futbolcu, sarı-lacivertli formayı bir sene giydikten sonra Başakşehir'e transfer olmuş ve kariyerini burada noktalamıştı.