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Eski Futbolcu Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin Temizliğine Yardım Etti

Eski Futbolcu Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin Temizliğine Yardım Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 18:24

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Başakşehir'in formasını giyen Mesut Özil, Üsküdar’da bulunan tarihi Şemsi Ahmet Paşa Cami'nin temizliği sırasında gönüllü olarak çalıştı.

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Başakeşhir'de futbolu bırakmıştı

Başakeşhir'de futbolu bırakmıştı

Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinin önemli bir parçası olan Mesut Özil, 2021 yılının başında Fenerbahçe ile anlaşarak Süper Lig'e adım atmıştı. Alman futbolcu, sarı-lacivertli formayı bir sene giydikten sonra Başakşehir'e transfer olmuş ve kariyerini burada noktalamıştı.

Vücut gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti

Vücut gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti

Yeşil sahalara veda ettikten sonra yaptığı antrenmanları sosyal medya hesabından paylaşan Özil, değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.

Cami temizliğine yardım ederken görüntülendi

Cami temizliğine yardım ederken görüntülendi

Eski futbolcu, bu kez de Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ettiği anlarla gündeme geldi.

İşte o anlar 👇

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mustafadgn0213

Birileri vekillik istiyor galiba

arif ışık

Ne kolpacı adamsın sen be!! Arsenalde oynarken balondan çektiklerini unutmadık

Naci Kir

Onediyo ve yine iktidar tezeği yine iktidarın yalaka popcularina mehtiyelerde