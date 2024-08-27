Galatasaray Elendi: Cimbom Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Young Boys'u Geçemedi
Galatasaray Elendi: Cimbom Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Young Boys'u Geçemedi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a elendi. Temsilcimiz, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibine evinde 1-0 yenilerek Devler Ligi hayalini noktaladı.
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre Ekibi Young Boys’u konuk etti.
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Deplasman ekibi, mücadelen 1-0'lık galibiyetle ayrıldı
Young Boys, tur atlayan taraf oldu
Young Boys'un galibiyet golü 👇
Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
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