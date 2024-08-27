Galatasaray Elendi: Cimbom Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Young Boys'u Geçemedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a elendi. Temsilcimiz, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibine evinde 1-0 yenilerek Devler Ligi hayalini noktaladı.