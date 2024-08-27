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Galatasaray Elendi: Cimbom Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Young Boys'u Geçemedi

Galatasaray Elendi: Cimbom Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Young Boys'u Geçemedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 00:01

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a elendi. Temsilcimiz, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibine evinde 1-0 yenilerek Devler Ligi hayalini noktaladı.

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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre Ekibi Young Boys’u konuk etti.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre Ekibi Young Boys’u konuk etti.

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta oynanan eşleşmenin ilk maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Deplasman ekibi, mücadelen 1-0'lık galibiyetle ayrıldı

Deplasman ekibi, mücadelen 1-0'lık galibiyetle ayrıldı

İki takım da ilk 45 dakikada önemli fırsatlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle son buldu. 87'de Alan Virgus gol perdesini açtı ve takımına toplam skorda iki farklı üstünlüğü getirdi. Muslera, 88'de rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmız kart gördü.

Young Boys, tur atlayan taraf oldu

Young Boys, tur atlayan taraf oldu

İsviçre ekibi, evinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında da sahadan galibiyetle ayrılarak adını Şampiyonlar Lgi'nde yer alacak 36 takım arasına yazdırmayı başardı.

Young Boys'un galibiyet golü 👇

Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe ile birlikte Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

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